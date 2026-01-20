Szwecja gospodarzem finału Ligi Mistrzów

Przed nami rewanżowe spotkania półfinału hokejowej Ligi Mistrzów. Lulea Hockey zagra z EV Zug (pierwszy mecz wygrała Lulea 3:2), a Frolunda Goteborg podejmie Brynas IF (pierwsze starcie zakończyło się zwycięstwem Frolundy 2:0).

Finał tegorocznej 11. edycji CHL zostanie rozegrany 3 marca na lodowisku jednego z dwóch finalistów. Przed dzisiejszymi meczami szanse awans do decydującego starcia mają wszystkie cztery kluby, ale gospodarzem finału mogą zostać już tylko trzy ekipy. O wyborze gospodarza zadecyduje łączny bilans punktowy zdobyty w całym sezonie, zarówno w fazie zasadniczej, jak i pucharowej. Punkty zdobyte przez każdą drużynę zostaną zsumowane, a finalista z wyższym rankingiem otrzyma prawo do organizacji tego spotkania.

Każdy z czterech półfinalistów rozegrał w tej edycji LM po jedenaście meczów i przed dzisiejszymi rewanżami liderem tej klasyfikacji jest Frolunda (25 pkt.), przed Luleą (22 pkt.), Brynas IF (18 pkt.) i EV Zug (14 pkt.). W tej sytuacji EV Zug nawet w przypadku wyeliminowania Lulei i awansu do finału, nie ma już żadnych szans na wyprzedzenie w tym zestawieniu zarówno Frolundy jak i Brynas.

Największe szanse na zorganizowanie finału ma Frolunda, która po pierwsze musi wyeliminować Brynas, a wygrywając rewanż w regulaminowym czasie gry, zapewni sobie możliwość zorganizowania decydującego meczu. Zespół Lulei aby zostać gospodarzem finału musi przede wszystkim wyeliminować EV Zug, a po drugie liczyć, że Brynas okaże się lepszy w dwumeczu z Frolundą. Mecz finałowy na własnym lodowisku może zorganizować także Brynas IF, ale zespół z Gavle, poza wyeliminowaniem Frolundy, musi także liczyć na to, że EV Zug wygra półfinałową batalię z Luleą Hockey.

Ranking końcowy jest ustalany według następującego systemu punktowego: w meczach sezonu zasadniczego zwycięzca otrzymuje trzy punkty za zwycięstwo, w regulaminowym czasie gry, po jednym punkcie dla każdej drużyny, jeśli po rozegraniu regulaminowym sześćdziesięciu minut wynik jest remisowy oraz dodatkowy punkt dla zwycięzcy za wygranie dogrywki lub rzutów karnych.

Podobne zasady obowiązują w fazie pucharowej, ale dogrywka i rzuty karne są uznawane jako część serii i dlatego nie uprawniają drużyny do otrzymania dodatkowego punktu.

W przypadku gdy obaj finaliści zdobędą tyle samo punktów, obowiązują następujące zasady przy wyłonieniu gospodarza meczu finałowego:

- większa liczba zwycięstw w regulaminowym czasie gry (wygrane mecze za trzy punkty)

- większa liczba zwycięstw ogółem (zwycięstwa w regulaminowym czasie gry plus zwycięstwa po dogrywce i rzutach karnych)

- lepsza różnica bramek

- więcej strzelonych goli

- większa liczba punktów zdobyta w meczach wyjazdowych

- więcej goli strzelonych na wyjeździe

- wyższa pozycja w rankingu CHL 2025/26

Władze Champions Hockey League oficjalnie potwierdzą gospodarza finału LM sezonu 2025/26 po zakończeniu rywalizacji półfinałowej.

Plan transmisji rewanżowych meczów półfinałowych Ligi Mistrzów w hokeju na lodzie:

Wtorek (20 stycznia):

Frolunda Goteborg – Brynas IF (pierwszy mecz wygrała Frolund 3:0) o 18:50 w Polsacie Sport Premium 1 i online w Polsat Box Go

Lulea Hockey – EV Zug (pierwszy mecz wygrała Lulea 3:2) o 18:5o w Polsacie Sport Premium 2 i online w Polsat Box Go