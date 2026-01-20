Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach. Kto jest liderem?

Arsenal odniósł siódme z rzędu zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. We wtorkowy wieczór pokonał w Mediolanie Inter Piotra Zielińskiego 3:1. Niespodziewane porażki poniosły zespoły Manchesteru City oraz broniącego trofeum Paris Saint-Germain. Kłopotów nie miał za to Real Madryt. Jak wygląda tabela Ligi Mistrzów?