Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach. Kto jest liderem?
Arsenal odniósł siódme z rzędu zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Mistrzów. We wtorkowy wieczór pokonał w Mediolanie Inter Piotra Zielińskiego 3:1. Niespodziewane porażki poniosły zespoły Manchesteru City oraz broniącego trofeum Paris Saint-Germain. Kłopotów nie miał za to Real Madryt. Jak wygląda tabela Ligi Mistrzów?
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty)
1. Arsenal 7 7 0 0 20-2 21
2. Real Madryt 7 5 0 2 19-8 15
3. Bayern Monachium 6 5 0 1 18-7 15
4. Tottenham Hotspur 7 4 2 1 15-7 14
5. Paris Saint-Germain 7 4 1 2 20-10 13
6. Sporting Lizbona 7 4 1 2 14-9 13
7. Manchester City 7 4 1 2 13-9 13
8. Atalanta Bergamo 6 4 1 1 8-6 13
9. Inter Mediolan 7 4 0 3 13-7 12
10. Atletico Madryt 6 4 0 2 15-12 12
11. FC Liverpool 6 4 0 2 11-8 12
12. Borussia Dortmund 7 3 2 2 19-15 11
13. Newcastle United 6 3 1 2 13-6 10
14. Chelsea 6 3 1 2 13-8 10
15. FC Barcelona 6 3 1 2 14-11 10
16. Olympique Marsylia 6 3 0 3 11-8 9
17. Juventus Turyn 6 2 3 1 12-10 9
18. Galatasaray Stambuł 6 3 0 3 8-8 9
19. Bayer Leverkusen 7 2 3 2 10-14 9
20. AS Monaco 7 2 3 2 8-14 9
21. PSV Eindhoven 6 2 2 2 15-11 8
22. Olympiakos Pireus 7 2 2 3 8-13 8
23. SSC Napoli 7 2 2 3 7-12 8
24. FC Kopenhaga 7 2 2 3 11-17 8
25. FK Karabach Agdam 6 2 1 3 10-13 7
26. Club Brugge 7 2 1 4 12-17 7
27. FK Bodoe/Glimt 7 1 3 3 12-14 6
28. Benfica Lizbona 6 2 0 4 6-8 6
29. Pafos FC 6 1 3 2 4-9 6
30. Union St. Gilloise 6 2 0 4 7-15 6
31. Ajax Amsterdam 7 2 0 5 7-19 6
32. Athletic Bilbao 6 1 2 3 4-9 5
33. Eintracht Frankfurt 6 1 1 4 8-16 4
34. Slavia Praga 6 0 3 3 2-11 3
35. FC Villarreal 7 0 1 6 5-15 1
36. Kajrat Ałmaty 7 0 1 6 5-19 1
Osiem najlepszych zespołów fazy ligowej kwalifikuje się bezpośrednio do 1/8 finału. Drużyny z miejsc 9-24 będą walczyć o awans do tej rundy w barażach. Pozostałe ekipy zostaną wyeliminowane.