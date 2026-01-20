Tabela "polskiej grupy" ME piłkarzy ręcznych. Które miejsce zajęli Polacy?
Polscy piłkarze ręczni zagrali trzy mecze na mistrzostwach Europy i tym samym zakończyli udział w tym turnieju. Jak im poszło? Które zajęli miejsce? Sprawdź tabelę "polskiej grupy".
Przed wtorkowymi meczami trzeciej kolejki fazy grupowej wiedzieliśmy, że Polacy i Włosi zagrają swój ostatni mecz w turnieju. Obie ekipy przegrały z Węgrami oraz Islandczykami.
Stawką wtorkowego meczu było trzecie miejsce w grupie oraz zagwarantowanie sobie wyższego rozstawienia podczas losowania kwalifikacji mistrzostw świata 2027.
Niestety, Biało-Czerwoni przegrali po emocjonującym meczu z Włochami 28:29. Tym samym zajęli czwarte miejsce w grupie F, co oznacza rozpoczęcie prekwalifikacji do mistrzostw świata 2027 od dwumeczu z Łotwą.
O 20:30 Węgry powalczą z Islandią o 1. miejsce w grupie.
1. kolejka
Islandia - Włochy 39:26 (21:12)
Węgry - Polska 29:21 (14:10)
2. kolejka
Polska - Islandia 23:31 (10:13)
Włochy - Węgry 26:32 (13:14)
3. kolejka
Polska - Włochy 28:29 (13:15)
Węgry - Islandia, godz. 20:30
(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):
1. Islandia 2, 2, 0, 0, 70:49, 4
2. Węgry 2, 2, 0, 0, 61:47, 4
3. Włochy 3, 1, 0, 2, 81:99, 2
4. Polska 3, 0, 0, 3, 72:89, 0