Tabela "polskiej grupy" ME piłkarzy ręcznych. Które miejsce zajęli Polacy?

Piłka ręczna

Polscy piłkarze ręczni zagrali trzy mecze na mistrzostwach Europy i tym samym zakończyli udział w tym turnieju. Jak im poszło? Które zajęli miejsce? Sprawdź tabelę "polskiej grupy".

Piłkarz ręczny w polskim stroju z numerem 44 na plecach, z zaciętą miną, biegnie po boisku.
fot. PAP

Przed wtorkowymi meczami trzeciej kolejki fazy grupowej wiedzieliśmy, że Polacy i Włosi zagrają swój ostatni mecz w turnieju. Obie ekipy przegrały z Węgrami oraz Islandczykami.

 

Stawką wtorkowego meczu było trzecie miejsce w grupie oraz zagwarantowanie sobie wyższego rozstawienia podczas losowania kwalifikacji mistrzostw świata 2027.


Niestety, Biało-Czerwoni przegrali po emocjonującym meczu z Włochami 28:29. Tym samym zajęli czwarte miejsce w grupie F, co oznacza rozpoczęcie prekwalifikacji do mistrzostw świata 2027 od dwumeczu z Łotwą.

 

O 20:30 Węgry powalczą z Islandią o 1. miejsce w grupie.

 

1. kolejka

 

Islandia - Włochy 39:26 (21:12)
Węgry - Polska 29:21 (14:10)

 

2. kolejka

 

Polska - Islandia 23:31 (10:13)

Włochy - Węgry 26:32 (13:14)

 

3. kolejka

 

Polska - Włochy 28:29 (13:15)
Węgry - Islandia, godz. 20:30

Tabela "polskiej grupy" ME piłkarzy ręcznych. Które miejsce zajęli Polacy?

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, bramki, punkty):

 

1. Islandia 2, 2, 0, 0, 70:49, 4
2. Węgry 2, 2, 0, 0, 61:47, 4

3. Włochy 3, 1, 0, 2, 81:99, 2

4. Polska 3, 0, 0, 3, 72:89, 0

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
PIŁKA RĘCZNAREPREZENTACJA MĘŻCZYZN
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piłka Ręczna Koszalin - PGE MKS El-Volt Lublin. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 