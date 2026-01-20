Trzy serie, jeden cel. Aleksander Ruta rozpoczyna drugi sezon w Formule 4

Po bardzo udanym ubiegłorocznym debiucie za kierownicą 180-konnego bolidu Formuły 4, zwieńczonym wieloma podiami w klasyfikacji debiutantów, młody Polak postanowił kontynuować współpracę z doświadczonym holenderskim teamem Van Amersfoort Racing. To zespół z ponad 50-letnią historią, dla którego w drodze do F1 ścigali się tacy kierowcy jak Max Verstappen, Charles Leclerc, Liam Lawson czy Mick Schumacher.

Trzy serie, jeden cel

„Poprzedni sezon wiele mnie nauczył, nie tylko jeśli chodzi o jazdę, ale także pracę z ekipą i zrozumienie auta - wyjaśnia Aleksander Ruta, który do F4 awansował po wywalczeniu drugiego miejsca w kartingowej serii Rok Cup Poland w 2024 roku. - Dało mi to dużo większe poczucie komfortu za kierownicą, a to na pewno przełoży się na tempo w tym sezonie. Kontynuacja współpracy z zespołem VAR to naturalna decyzja. To genialna grupa profesjonalnych i zdolnych ludzi, wśród których czuję się jak w domu, dlatego mam nadzieję, że czeka nas długa wspólna droga”.

Podobnie jak rok temu, Ruta wystartuje w trzech wymagających seriach; zimowych mistrzostwach Formula Winter Series, prestiżowych mistrzostwach Włoch, uważanych za jeden z najmocniejszych cykli F4 na świecie oraz w europejskich mistrzostwach E4 Championship.

„Poziom ścigania w tych zawodach robi niesamowite wrażenie - kontynuuje młody Polak. - Każde okrążenie musi być nie tylko bardzo szybkie, ale jednocześnie świetnie zaplanowane. Chcę w tym roku kontynuować postępy, jakie zrobiliśmy w poprzednim sezonie i z każdym wyścigiem być coraz lepszym kierowcą. Nie tylko jeśli chodzi o umiejętność prowadzenia, ale także zrozumienia auta, pracy z zespołem i przekazywania wartościowych informacji. Wiem na co mnie stać i co potrafię, dlatego chciałbym jak najlepiej to wykorzystać. Mogę poprawić jeszcze trochę kwalifikacje i walczyć bardziej zdecydowanie w wyścigach. Na tym się skupiam”.

Pierwsze wyścigi już w ten weekend

Przed 17-latkiem w sumie aż 15 weekendów wyścigowych. Pierwszy z nich rozpocznie się już za kilka dni, ponieważ wyścigi pierwszej z pięciu rund Formula Winter Series odbędą się w najbliższy weekend na wymagającym torze Estoril niedaleko portugalskiej Lizbony.

Sezon mistrzostw Włoch rozpocznie się w drugi weekend maja w Misano i będzie składał się z siedmiu rund, z kolei w ramach E4 Championship odbędą się trzy weekendy wyścigowe na torach F1 we Włoszech i Francji.

Do rywalizacji w Estorilu w najbliższy weekend stanie 31 zawodników i zawodniczek z całego świata. Wyścigi odbędą się odpowiednio w sobotę o 15:10 i w niedzielę o 11:20 i 15:45 polskiego czasu.

„Byłem tam tylko raz, ale podczas testów bardzo dobrze poznałem ten tor i z miejsca stał się on jednym z moich ulubionych - mówi Ruta. -Jest tu dużo zmian poziomów i wymagających zakrętów, ale dość mało miejsc do wyprzedzania, a to zwiastuje zaciętą walkę i świetną zabawę. Chcę walczyć w tym roku o jak najlepsze rezultaty, ale pierwsza runda sezonu to zawsze wielka niewiadoma, dlatego podchodzę do tego weekendu z otwartą głową”.

Wsparcie na torze i poza nim

Wsparcie techniczne i managerskie na torze Aleksandrowi Rucie ponownie zapewni Jakub Wysocki z Motorsport Solutions, były kierowca wyścigowy i rajdowy, który prowadzi zawodnika z Warszawy od początku jego przygody z kartingiem.

„Ubiegłoroczny debiut Olka w F4 upłynął pod znakiem bardzo dużych postępów, dlatego błędem byłoby spieszenie się i przeskakiwanie do kolejnej kategorii - podkreśla Wysocki. - Zamiast tego skupiamy się na dopracowaniu detali, które możemy jeszcze poprawić. Tym bardziej że VAR daje nam do tego idealne środowisko. Cieszę się, że mogę być u boku Olka i pomagać mu swoim doświadczeniem na torze oraz poza nim”.

„Cieszymy się, że Alex pozostanie w zespole Van Amersfoort Racing na sezon 2026 - dodaje szef ekipy, Brad Joyce. - Świetnie odnalazł się w teamie od samego początku poprzedniego sezonu i pokazał nie tylko umiejętności, ale także dużą wolę nauki i robienia postępów. Doświadczenie, które zdobył w ubiegłym roku pomoże mu zrobić razem z nami kolejny krok i walczyć regularnie o punkty”.

