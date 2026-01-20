Wyszła ze stanu 0:6, 2:5 i wygrała ten mecz! Co za walka na Australian Open

Pierwszą partię 37-latka zagrała bardzo źle. Nie zdołała ugrać nawet gema, a cały set trwał zaledwie pół godziny. Rozstawiona z numerem "18" Samsonowa dość szybko postawiła zatem krok w kierunku drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Kolejny polski sukces w Australian Open. Jest awans Zielińskiego!

Była również bardzo bliska postawienia drugiego. Już w trzecim gemie przełamała serwis rywalki i rozpoczęła marsz po zwycięstwo. Prowadziła już 5:2, kiedy Niemka wzięła się za odrabianie strat. Doprowadziła do stanu 3:5, ale wtedy dobrze w polu serwisowym zaczęła prezentować się rywalka. Samsonowa wyszła na 40:15 i miała dwie piłki meczowe, jednak nie potrafiła żadnej z nich wykorzystać.

Wyraźnie przebudziła się za to Siegemund. Znana z gry w debla zawodniczka zaczęła grać świetnie. Do zera wygrała podanie rywalki, a potem nie dała jej szans przy swoim. Wygrała tę partię, więc o losach całego starcia musiał decydować trzeci set.

W nim znowu lepiej rozpoczęła Samsonowa. Jedno przełamanie nie wystarczyło, w połowie seta Niemka znów podgoniła bowiem wynik. W decydującym momencie Rosjanka po raz kolejny się zdekoncentrowała. 37-latka wykorzystała to i rozstrzygnęła to niemalże przegrane już wcześniej spotkanie na swoją korzyść.

W drugiej rundzie Siegemund zmierzy się z reprezentującą gospodarzy Maddison Inglis.

Laura Siegemund - Ludmiła Samsonowa 0:6, 7:5, 6:4