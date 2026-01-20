Zaskakujący transfer siatkarki. Odeszła z ekipy mistrza kraju do drugiej ligi

Kiss, która wróciła w tym sezonie na Węgry po ponad trzech latach gry za granicą (we Francji i Niemczech), nie wytrwała w ekipie Vasasu Obuda Budapeszt nawet do końca bieżących rozgrywek. Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", Kiss poprosiła władze klubu o rozwiązanie umowy, by podpisać kontrakt z Gruppo Formula 3 Messina.

ZOBACZ TAKŻE: Problemy siatkarskiego wicemistrza kraju. Ważny zawodnik wypada na kilka miesięcy

Nowa drużyna 27-letniej przyjmującej gra na co dzień w Serie A2 (drugi poziom rozgrywek we Włoszech) i po 16 rozegranych spotkaniach zajmuje - z 18 punktami na koncie - 5. miejsce w dziewięciozespołowej lidze.

Transfer jest o tyle zaskakujący, że w ekipie Vasasu Obuda Kiss mogłaby liczyć na coś więcej niż w przeciętniaku z drugiej ligi włoskiej. Zespół z Budapesztu, który w minionym sezonie sięgnął zarówno po mistrzostwo, jak i Puchar Węgier, w tym roku również jest krajowym hegemonem i po 13 kolejkach prowadzi - z kompletem zwycięstw za trzy punkty - w ligowej tabeli.

Greta Kiss to wychowanka Ropke SE Kecskemet. W siatkarskim CV ma również występy w Vasasie Obuda, MTK Budepszt, Terville-Florange OC (Francja) oraz niemieckich SC Poczdam i VC Wiesbaden. W reprezentacji Węgier rozegrała dotychczas 45 spotkań.