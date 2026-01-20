Zwycięstwo Dzików Warszawa w ENBL

Spotkanie na początku układało się po myśli gospodarzy, którzy dzięki rzutom Michała Aleksandrowicza i Dontaya Caruthersa prowadzili pięcioma punktami. Rywale dość szybko doprowadzili jednak do remisu, a po trafieniu Kavaughna Scotta nawet mieli przewagę! Ostatecznie dzięki Grzegorzowi Kamińskiemu po 10 minutach było 25:19. W drugiej kwarcie Dziki zaczęły budować przewagę - po trójce Bena Vander Plasa i wsadzie Kamińskiego w kontrze uciekali na 11 punktów. Później świetnie radził sobie też Rivaldo Soares, a dzięki zagraniu Tahlika Chaveza pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 54:39.

Po przerwie zespół trenera Marco Legovicha prezentował się jeszcze lepiej! Ważnym zawodnikiem był Landrius Horton, ciągle dobrze radził sobie Grzegorz Kamiński, a po trójce Krzysztofa Kempy różnica wzrosła do 24 punktów. Po wsadzie Bena Vander Plasa po 30 minutach było 85:55. Czwarta kwarta już niczego nie zmieniała, nawet gdy Spartak lekko zmniejszał jeszcze straty. Przewaga zespołu z Warszawy ciągle była zbyt duża. Ostatecznie Dziki zwyciężyły wyraźnie - 94:77.

Dziki Warszawa - Spartak Plewen 94:77 (25:19, 29:20, 31:16, 9:22)

Dziki: Frąckiewicz 19. Kamiński 16, Vander Plas 10, Horton 10, Soares 10, Caruthers 9, Chavez 7, Aleksandrowicz 6, Kampa 4, Oguama 3, Sosna 0, Franczuk 0.

Spartak: Ivanov 17, Sotirov 14, Buom 13, Scott 9, Brown 7, Gergov 7, McCloud 5, Tsekov 3, Rusev 2, Titkov 0, Todorov 0.

plk.pl