Zwycięstwo Trefla w Pucharze Europy FIBA

Po trzech kolejnych porażkach koszykarze Energi Trefla odnieśli pierwsze zwycięstwo w drugiej fazie Pucharu Europy FIBA. Sopocianie pokonali w Ergo Arenie siódmy obecnie zespół niemieckiej ekstraklasy Seawolves, z którym wysoko przegrali na wyjeździe 72:97.

Gospodarze od początku spisywali się bardzo dobrze. Pod koniec pierwszej kwarty po trafieniu za trzy Kaspera Suurorga prowadzili 24:12, a w 25. minucie po rzucie Mindaugasa Kacinasa wypracowali sobie najwyższą przewagę wynoszącą 17 punktów – było 55:38 dla Trefla.

Zdenerwowany trener niemieckiej drużyny Przemysław Frasunkiewicz otrzymał w trzeciej kwarcie przewinienie techniczne, ale od tego momentu goście bardzo szybko zaczęli odrabiać straty. W 29. minucie po akcji 2+1 Łukasza Kolendy przegrywali jedynie 53:57.

Sopocianie odzyskali jednak inicjatywę i tylko oni punktowali do końca tej odsłony. Po 30. minutach było 64:53 dla zawodników Trefla, którzy w czwartej kwarcie utrzymywali bezpieczną przewagę.

W kolejnym spotkaniu - we wtorek 3 lutego - Sopocianie zmierzą się w Hiszpanii z liderem grupy K UCAM Murcia, któremu ulegli we własnej hali 77:93.

Energa Trefl Sopot – Seawolves Rostock 83:74 (26:15, 16:18, 22:20, 19:21)

Energa Trefl Sopot: Kasper Suurorg 17, Szymon Zapała 17, Dylan-Addae Wusu 11, Jakub Schenk 9, Raymond Cowels 8, Mindaugas Kacinas 6, Mikołaj Witliński 6, Paul Scruggs 4, Kenny Goins 4, Szymon Kiejzik 1, Szymon Nowicki 0.

Najwięcej punktów dla Seawolves Rostock: D'Shawn Schwartz 18, Łukasz Kolenda 11, Jordan Bowden 10 i Elias Baggette 8.

