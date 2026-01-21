39 punktów! Fenomenalny występ siatkarza w Lidze Mistrzów (WIDEO)

Basil Dermaux w lutym skończy 23 lata. Reprezentant Belgii od 2024 roku gra w klubie Knack Roeselare. Jego talent i możliwości dostrzeżono już w Italii i kolejnym przystankiem w karierze atakującego będzie w przyszłym sezonie SuperLega.

W spotkaniu z Halkbankiem w Ankarze Dermaux dał prawdziwy popis. Zdobył aż 39 punktów (33/46 = 72% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki; zagrał na +26). Nic więc dziwnego, że został uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) tego meczu.

We wcześniejszych spotkaniach Ligi Mistrzów Belg również imponował skutecznością. Przeciwko Galatasaray Stambuł zdobył 31 punktów, a w spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin - 31.

39 punktów Basila Dermaux w meczu Ligi Mistrzów. Jak do tego doszło? Zobacz w materiale wideo:

RM, Polsat Sport