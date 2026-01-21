39 punktów! Fenomenalny występ siatkarza w Lidze Mistrzów (WIDEO)

Siatkówka

W trzeciej kolejce siatkarskiej Ligi Mistrzów Halkbank Ankara przegrał z Knack Roeselare 2:3. Niesamowitym wyczynem popisał się w tym spotkaniu atakujący belgijskiego klubu Basil Dermaux, który zdobył aż 39 punktów.

Siatkarz Basil Dermaux z pucharem MVP, stojący obok mężczyzny w garniturze na tle zielonej ściany z logotypami CEV Volleyball Champions League.
fot. CEV
Basil Dermaux z nagrodą MVP po meczu Ligi Mistrzów z Halkbankiem.

Basil Dermaux w lutym skończy 23 lata. Reprezentant Belgii od 2024 roku gra w klubie Knack Roeselare. Jego talent i możliwości dostrzeżono już w Italii i kolejnym przystankiem w karierze atakującego będzie w przyszłym sezonie SuperLega.

 

W spotkaniu z Halkbankiem w Ankarze Dermaux dał prawdziwy popis. Zdobył aż 39 punktów (33/46 = 72% skuteczności w ataku + 2 asy + 4 bloki; zagrał na +26). Nic więc dziwnego, że został uznany najlepszym zawodnikiem (MVP) tego meczu.

 

We wcześniejszych spotkaniach Ligi Mistrzów Belg również imponował skutecznością. Przeciwko Galatasaray Stambuł zdobył 31 punktów, a w spotkaniu z Bogdanką LUK Lublin - 31.

 

39 punktów Basila Dermaux w meczu Ligi Mistrzów. Jak do tego doszło? Zobacz w materiale wideo:

 

RM, Polsat Sport
