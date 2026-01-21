Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Lizbona. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkarzy

Rzeszowianie w środę podejmą zespół z Lizbony. Podopieczni trenera Massimo Bottiego aktualnie są wiceliderem grupy B po porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i wygranej z SVG Lueneburg.

Podbudowani efektownym zwycięstwem ligowym nad PGE Projektem Warszawa, siatkarze Asseco Resovii są zdecydowanym faworytem środowego spotkania ze Sportingiem.

Asseco Resovia - Sporting. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Asseco Resovia - Sporting poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport