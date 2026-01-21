Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Lizbona. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkarzy
Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Lizbona, czyli czas na kolejny mecz polskiego klubu w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting? Jaki był wynik meczu Asseco Resovia - Sporting?
Rzeszowianie w środę podejmą zespół z Lizbony. Podopieczni trenera Massimo Bottiego aktualnie są wiceliderem grupy B po porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i wygranej z SVG Lueneburg.
Podbudowani efektownym zwycięstwem ligowym nad PGE Projektem Warszawa, siatkarze Asseco Resovii są zdecydowanym faworytem środowego spotkania ze Sportingiem.
Wynik meczu Asseco Resovia - Sporting poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.