Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Lizbona. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkarzy

Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP Lizbona, czyli czas na kolejny mecz polskiego klubu w siatkarskiej Lidze Mistrzów. Kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting? Jaki był wynik meczu Asseco Resovia - Sporting?

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów w akcji podczas meczu, jeden z nich składa ręce do modlitwy.
fot. PAP
Asseco Resovia - Sporting. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkarzy

Rzeszowianie w środę podejmą zespół z Lizbony. Podopieczni trenera Massimo Bottiego aktualnie są wiceliderem grupy B po porażce z Aluronem CMC Wartą Zawiercie i wygranej z SVG Lueneburg.

 

Podbudowani efektownym zwycięstwem ligowym nad PGE Projektem Warszawa, siatkarze Asseco Resovii są zdecydowanym faworytem środowego spotkania ze Sportingiem.

Asseco Resovia - Sporting. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Asseco Resovia - Sporting poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

