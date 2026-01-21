Australian Open: Kto wygrał mecz Hubert Hurkacz - Ethan Quinn? Jaki wynik?

Hurkacz, który po problemach zdrowotnych odbudowuje ranking i obecnie jest w nim 55., najlepszy wynik w AO osiągnął w 2024 roku, kiedy zatrzymał się na ćwierćfinale. W pierwszej rundzie wygrał z Belgiem Zizou Bergsem 6:7 (6-8), 7:6 (8-6), 6:3, 6:3.

Notowany na 80. pozycji Quinn na otwarcie niespodziewanie pokonał rozstawionego z numerem 23. Holendra Tallona Griekspoora 6:2, 6:3, 6:2. Hurkacz z Amerykaninem wcześniej nie grał. Do meczu przystąpią po spotkaniu Hiszpanki Pauli Badosy z Rosjanką Oksaną Sielechmietjewą.

Hurkacz - Quinn. Wynik meczu. Kto wygrał Australian Open?

Mecz Hurkacz - Quinn zaplanowany jest na czwartek 22 stycznia jako drugi od godziny 01:00 na korcie 1573. To oznacza, że tenisiści powinni rozpocząć grę około godziny 03:00.

Kiedy tylko spotkanie się zakończy, natychmiast poinformujemy o jego wyniku w powyższym tekście.