Magda Linette wygrała 6:3, 6:3 z amerykańską tenisistką Ann Li i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało godzinę i 46 minut.



Z Li mierzyła się po raz trzeci w karierze i odniosła drugie zwycięstwo. Choć mecz skończył się w dwóch setach, to dostarczył sporo emocji. Nie brakowało długich wymian i gemów.



W trzeciej rundzie rywalką Poznanianki będzie Karolina Muchova. Czeszka pokonała Alycię Parks.

Kiedy mecz Linette - Muchova? O której godzinie?

Kiedy mecz Linette - Muchova? O której godzinie? Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie i godzinie meczu Linette - Muchova. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.