Australian Open: Magda Linette - Karolina Muchova. Kiedy mecz? O której godzinie?
Magda Linette awansowała do trzeciej rundy Australian Open. W trzeciej rundzie jej rywalką będzie Karolina Muchova. Kiedy mecz Linette - Muchova? O której godzinie? Sprawdź poniżej.
Magda Linette wygrała 6:3, 6:3 z amerykańską tenisistką Ann Li i awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne. Spotkanie trwało godzinę i 46 minut.
Z Li mierzyła się po raz trzeci w karierze i odniosła drugie zwycięstwo. Choć mecz skończył się w dwóch setach, to dostarczył sporo emocji. Nie brakowało długich wymian i gemów.
W trzeciej rundzie rywalką Poznanianki będzie Karolina Muchova. Czeszka pokonała Alycię Parks.
Kiedy mecz Linette - Muchova? O której godzinie?
Kiedy mecz Linette - Muchova? O której godzinie? Organizatorzy nie poinformowali jeszcze o dacie i godzinie meczu Linette - Muchova. Kiedy to zrobią, natychmiast zaktualizujemy powyższy tekst.Przejdź na Polsatsport.pl