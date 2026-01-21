Solidna zaliczka! Siatkarze Norwida o krok od ćwierćfinału

Premierowa odsłona toczyła się przy przewadze drużyny z Częstochowy (5:8, 13:16), która grała skutecznie w ofensywie, lepiej od rywali punktowała zagrywką i blokiem. Siatkarze z Norwida utrzymywali przewagę w końcówce, a przestrzelona zagrywka gospodarzy ustaliła wynik na 20:25.

W drugiej partii przewagę na początku uzyskała drużyna z Walencji (8:5). Później gra się wyrównała (12:12, 15:15). W końcówce Norwid odskoczył na trzy oczka (19:22), rywale jeszcze złapali kontakt (22:23), ale dwie ostatnie akcje padły łupem gości. Skutecznie zaatakował Patrik Indra, a Bartłomiej Lipiński posłał asa po taśmie (22:25).

Wyrównaną rywalizację obu zespołów oglądaliśmy również do połowy trzeciej partii (13:13). Później seria dobrych zagrywek Patrika Indry dała przewagę Norwidowi (13:17). Od tego momentu goście przejęli inicjatywę i pewnie zmierzali po zwycięstwo. Indra wywalczył piłkę meczową, a w ostatniej akcji zaatakował Milad Ebadipour (20:25).

Najwięcej punktów: Rodrigo Melo (13), Javier Monfort (12), Juan Manuel Gonzalez (11) - Conqueridor; Patrik Indra (27), Sebastian Adamczyk (11) - Norwid. Goście skuteczniejsi w ataku, lepiej punktowali zagrywką (3-8) oraz blokiem (4-5).

Conqueridor Valencia – Norwid Częstochowa 0:3 (20:25, 22:25, 20:25)

Conqueridor: Maximiliano Scarpin, Paulo Renan Bertassoni, Juan Manuel Gonzalez, Joaquin Monteagudo, Rodrigo Melo, Javier Monfort – Javier Mengod Bautista (libero) oraz Facundo Funes, Aharon Gamiz (libero), Justo Quesada, Kayque Calazans. Trener: Emanuele Zanini

Norwid: Bartłomiej Lipiński, Sebastian Adamczyk, Luciano De Cecco, Milad Ebadipour, Daniel Popiela, Patrik Indra – Bartosz Makoś (libero) oraz Tomasz Kowalski, Samuel Jeanlys, Damian Radziwon. Trener: Ljubomir Travica.