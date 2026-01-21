Częstochowianie wyeliminowali w poprzedniej rundzie OK i-Vent Maribor, wygrywając dwukrotnie po 3:1. Z kolei siatkarze Conqueridor Walencja mają za sobą dwumecz z węgierskim Fino Kaposvar.

Z kolei siatkarze Conqueridor Walencja mają za sobą dwumecz z węgierskim Fino Kaposvar. Hiszpanie najpierw przegrali 2:3 na wyjeździe, a następnie ograli rywalu przed własną publicznością bez straty seta.

Rewanż odbędzie się 29 stycznia w Polsce.

Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Wynik meczu Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

