Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Wynik meczu. Kto wygrał mecz?

Siatkówka

Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to mecz 1/8 finału Pucharu Challenge. Kto wygrał mecz Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa? Jaki był wynik meczu?

Siatkarze w akcji na parkiecie podczas meczu, jeden z zawodników wykonuje wślizg po piłkę.
fot. PlusLiga
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa zmierzy się z Conqueridor Walencja

Częstochowianie wyeliminowali w poprzedniej rundzie OK i-Vent Maribor, wygrywając dwukrotnie po 3:1. Z kolei siatkarze Conqueridor Walencja mają za sobą dwumecz z węgierskim Fino Kaposvar.

 

Z kolei siatkarze Conqueridor Walencja mają za sobą dwumecz z węgierskim Fino Kaposvar. Hiszpanie najpierw przegrali 2:3 na wyjeździe, a następnie ograli rywalu przed własną publicznością bez straty seta.

 

Rewanż odbędzie się 29 stycznia w Polsce.

Wynik meczu Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

EUROPEJSKIE PUCHARYSIATKÓWKA
