Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Siatkówka

Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin to mecz Ligi Mistrzów siatkarzy. Kto wygrał? Jaki był wynik meczu?

Sześciu siatkarzy w czarnych strojach z żółtymi numerami świętuje zwycięstwo na boisku.
fot. PAP
Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał LM siatkarzy?

Format i zasady LM nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

 

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin poznamy w czwartek 22 stycznia. O tym, kto wygrał mecz, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport, PAP
