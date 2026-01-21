Gauff już w trzeciej rundzie. Łatwe zwycięstwo Amerykanki
Rozstawiona z numerem trzecim Coco Gauff awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Amerykańska tenisistka wygrała w środę z Serbką Olgą Danilović 6:2, 6:2. Spotkanie trwało godzinę i 17 minut.
Coco Gauff zmierza do kolejnego meczu na Australian Open
Gauff, która na koncie ma wielkoszlemowe tytuły w US Open 2023 i French Open 2025, w Melbourne najlepszy wynik osiągnęła w 2024 roku, kiedy dotarła do półfinału.
W piątek jej kolejną rywalką będzie 70. w rankingu Amerykanka Hailey Baptiste.
