Liga Mistrzów: Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie obejrzeć?

Jako ostatni z polskich zespołów w LM zagra w czwartek Bogdanka LUK Lublin. Mistrz Polski i lider grupy B do tej pory odnotował dwa zwycięstwa, ale z belgijskim Knack Roeselare wygrał dopiero po tie-breaku. Teraz stoi przed wyzwaniem, bowiem leci do Turcji na mecz z Galatasaray.

Drużyna ze Stambułu jest na fali w rodzimej lidze, w której notuje serię pięciu triumfów, jednak w europejskich rozgrywkach oba dotychczasowe spotkania kończyła tie-breakiem. Pokonała co prawda Knack Roeselare, ale do starcia z Bogdanką LUK przystąpi po porażce z Halkbankiem Ankara.

Format i zasady LM nie uległy zmianie – 20 zespołów rywalizuje w pięciu grupach. Bezpośredni awans do ćwierćfinału uzyskają tylko ich zwycięzcy, a ekipy z drugich miejsc plus drużyna z trzeciego miejsca z najlepszym bilansem utworzą pary barażowe, które wyłonią trzech kolejnych ćwierćfinalistów. Cztery pozostałe drużyny, które uplasują się na trzecich pozycjach w grupach, zostaną przeniesione do Pucharu CEV.

Europejska Konfederacja Siatkówki (CEV) przed rokiem postanowiła wrócić do formuły Final Four w LM. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie gospodarzem tegorocznego turnieju finałowego, zaplanowanego na 16-17 maja.

Transmisja meczu Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin w czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.45.

BS, PAP