Liga Mistrzów siatkarzy: Ziraat Bankasi Ankara – Itas Trentino. Relacja live i wynik na żywo
Ziraat Bankasi Ankara – Itas Trentino to mecz w ramach 3. kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Relacja live i wynik na żywo meczu Ziraat Bankasi Ankara – Itas Trentino na Polsatsport.pl.
Ziraat Bankasi Ankara po dwóch spotkaniach zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy A. W pierwszym meczu rozgrywek zespół Tomasza Fornala pokonał francuski zespół Tours VB 3:1, a w drugim spotkaniu bez straty seta rozprawił się z ACH Volley Lublana.
Itas Trentino również po dwóch kolejkach ma 6 punktów na koncie. Włoski zespół rozpoczął kampanię od zwycięstwa 3:0 z ACH Volley Lublana, a później 3:1 wygrał z Tours VB. Zwycięzca dzisiejszego meczu zostanie tym samym liderem grupy A.
Mecz Ziraat Bankasi Ankara – Itas Trentino odbędzie się w środę 21 stycznia. Początek o godz. 18:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.