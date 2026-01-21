Ziraat Bankasi Ankara po dwóch spotkaniach zajmuje drugie miejsce w tabeli grupy A. W pierwszym meczu rozgrywek zespół Tomasza Fornala pokonał francuski zespół Tours VB 3:1, a w drugim spotkaniu bez straty seta rozprawił się z ACH Volley Lublana.

ZOBACZ TAKŻE: Wsparł ich w kryzysie, a teraz odchodzi z PlusLigi. Siatkarz pożegnał się ze Skrą



Itas Trentino również po dwóch kolejkach ma 6 punktów na koncie. Włoski zespół rozpoczął kampanię od zwycięstwa 3:0 z ACH Volley Lublana, a później 3:1 wygrał z Tours VB. Zwycięzca dzisiejszego meczu zostanie tym samym liderem grupy A.



Mecz Ziraat Bankasi Ankara – Itas Trentino odbędzie się w środę 21 stycznia. Początek o godz. 18:00. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.