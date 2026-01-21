Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów trzeciej kolejki (WIDEO)
To już trzecia kolejka siatkarskiej Ligi Mistrzów 2026. Jak zaprezentowały się w niej polskie kluby - Bogdanka LUK Lublin, Aluron CMC Warta Zawiercie, Asseco Resovia i PGE Projekt Warszawa? Sprawdź wyniki i zobacz skróty meczów trzeciej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy.
Montpellier HSC VB - Volley Haasrode Leuven. Skrót meczu
SVG Luneburg - Aluron CMC Warta Zawiercie. Skrót meczu
W grupie D siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zapisali na swym koncie trzecie zwycięstwo. Pokonali na wyjeździe niemiecki SVG Luneburg 3:0.
W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.
Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.
Wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:
2026-01-20: SVG Luneburg – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (19:25, 21:25, 22:25)
2026-01-20: Montpellier HSC VB – Volley Haasrode Leuven 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)
2026-01-21: Halkbank Ankara – Knack Roeselare (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-01-21: Ziraat Bankkart Ankara – Itas Trentino (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2)
2026-01-21: Asseco Resovia Rzeszów – Sporting Lizbona (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-01-21: PGE Projekt Warszawa – Cucine Lube Civitanova (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)
2026-01-22: Galatasaray HDI Stambuł – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-01-22: Guaguas Las Palmas – VK Lvi Praha (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)
2026-01-22: ACH Volley Lublana – Tours VB (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2).
