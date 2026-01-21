Liga Mistrzów siatkarzy. Wyniki i skróty meczów trzeciej kolejki (WIDEO)

W grupie D siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie zapisali na swym koncie trzecie zwycięstwo. Pokonali na wyjeździe niemiecki SVG Luneburg 3:0.

W sezonie 2025/2026 w Lidze Mistrzów siatkarzy rywalizuje dwadzieścia drużyn. Podzielono je na pięć grup po cztery zespoły w każdej. Najlepsze ekipy w tabeli każdej z grup automatycznie wywalczą awans do ćwierćfinałów. Pozostałe trzy miejsca w ćwierćfinałach uzyskają drużyny, które wygrają mecze play-off. Zagra w nich pięć zespołów z drugich miejsc w grupach oraz najlepsza z trzeciej lokaty.

Transmisje spotkań Ligi Mistrzów siatkarzy na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów trzeciej kolejki Ligi Mistrzów siatkarzy:

2026-01-20: SVG Luneburg – Aluron CMC Warta Zawiercie 0:3 (19:25, 21:25, 22:25)

2026-01-20: Montpellier HSC VB – Volley Haasrode Leuven 3:0 (25:22, 25:18, 25:20)

2026-01-21: Halkbank Ankara – Knack Roeselare (środa, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-21: Ziraat Bankkart Ankara – Itas Trentino (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 2)

2026-01-21: Asseco Resovia Rzeszów – Sporting Lizbona (środa, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-21: PGE Projekt Warszawa – Cucine Lube Civitanova (środa, godzina 20.15; transmisja – Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

2026-01-22: Galatasaray HDI Stambuł – Bogdanka LUK Lublin (czwartek, godzina 17.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-01-22: Guaguas Las Palmas – VK Lvi Praha (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 3)

2026-01-22: ACH Volley Lublana – Tours VB (czwartek, godzina 19.45; transmisja – Polsat Sport 2).

LIGA MISTRZÓW SIATKARZY - WYNIKI MECZÓW I TABELE

RM, Polsat Sport