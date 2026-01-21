Liga Mistrzów: Slavia Praga - FC Barcelona. Relacja na żywo

W środę Barcelona zmierzy się ze znacznie niżej notowanym rywalem - 33. w tabeli Slavią, która nie wygrała jeszcze spotkania w tej edycji LM.

ZOBACZ TAKŻE: Legia potwierdza. To brzmi jak wyrok dla Papszuna

Nie da się jednak ukryć, że podopieczni Hansiego Flicka są pod presją i nie mogą pozwolić sobie na wpadkę w Pradze. Mogłaby ona oznaczać nie tylko utratę szansy na bezpośredni awans do 1/8 finału, ale też konieczność ratowania się przed odpadnięciem z rozgrywek w przyszłym tygodniu, gdy przeciwnikiem będzie FC Kopenhaga.

Katalończycy ostatnio prezentowali bardzo dobrą formę. Wygrali 11 z rzędu meczów o stawkę, co pozwoliło im m.in. wznieść Superpuchar Hiszpanii, ale ta seria zakończyła się w niedzielę. Wówczas, w składzie z Robertem Lewandowskim od 62. minuty, mistrzowie kraju i liderzy tabeli ekstraklasy ulegli na wyjeździe Realowi Sociedad 1:2.

Jak będzie w meczu Ligi Mistrzów?

Relacja live i wynik na żywo meczu Slavia Praga - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

BS, PAP