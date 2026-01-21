Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 21.01

Piłka nożna

Za nami kolejne mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które zespoły tym razem sięgnęły po zwycięstwa? Poniżej prezentujemy wyniki środowych meczów Champions League.

Piłkarze Galatasaray walczą o piłkę z zawodnikami Atletico Madryt na murawie stadionu.
Liga Mistrzów - wyniki środowych meczów

Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 21 stycznia:

Galatasaray - Atletico Madryt 1:1 (1:1)

Bramki: Marcos Llorente 20 (gol samobójczy) - Giuliano Simeone 4

 

Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)

Bramki: Camilo Duran 4, 80, Bahlul Mustafazada 90+4 - Can Yilmaz Uzun 10, Fares Chaibi 78 (rzut karny)

 

Atalanta - Athletic Bilbao; początek o godzinie 21:00

 

Bayern Monachium - Royale Union St. Gilloise; początek o godzinie 21:00


Chelsea - Pafos; początek o godzinie 21:00

 

Juventus - Benfica; początek o godzinie 21:00

 

Olympique Marsylia - Liverpool FC; początek o godzinie 21:00

 

Newcastle United - PSV; początek o godzinie 21:00

 

Slavia Praga - FC Barcelona; początek o godzinie 21:00

