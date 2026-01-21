Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 21.01
Za nami kolejne mecze fazy ligowej Ligi Mistrzów. Które zespoły tym razem sięgnęły po zwycięstwa? Poniżej prezentujemy wyniki środowych meczów Champions League.
Liga Mistrzów. Wyniki środowych meczów - 21 stycznia:
Galatasaray - Atletico Madryt 1:1 (1:1)
Bramki: Marcos Llorente 20 (gol samobójczy) - Giuliano Simeone 4
Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
Bramki: Camilo Duran 4, 80, Bahlul Mustafazada 90+4 - Can Yilmaz Uzun 10, Fares Chaibi 78 (rzut karny)
Atalanta - Athletic Bilbao; początek o godzinie 21:00
Bayern Monachium - Royale Union St. Gilloise; początek o godzinie 21:00
Chelsea - Pafos; początek o godzinie 21:00
Juventus - Benfica; początek o godzinie 21:00
Olympique Marsylia - Liverpool FC; początek o godzinie 21:00
Newcastle United - PSV; początek o godzinie 21:00
Slavia Praga - FC Barcelona; początek o godzinie 21:00Przejdź na Polsatsport.pl