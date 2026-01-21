Rzeszowianie mają problem z ustabilizowaniem formy. Potrafią rozbić Aluron CMC Wartę Zawiercie w Pucharze Polski, by potem przegrać w PlusLidze z Energa Treflem Gdańsk. Przekonamy się, które oblicze pokażą w meczu z Lizbońskimi Lwami w Champions League.



Resovia po 16. kolejkach PlusLigi plasuje się na trzecim miejscu rozgrywek. Zespół prowadzony przez Massimo Bottiego triumfował 11 razy, a pięciokrotnie musiał uznać wyższość przeciwników.

Sporting z kolei pewnie prowadzi w hiszpańskiej ekstraklasie. Wygrał aż 14 razy i poniósł tylko jedną porażkę.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Sporting CP na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport