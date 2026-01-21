LM: PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

PGE Projekt Warszawa kontra Cucine Lube Civitanova to spotkanie trzeciej kolejki siatkarskiej Ligi Mistrzów. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl.

Warszawian czeka mecz z ich głównym konkurentem do zajęcia pierwszego miejsca w grupie E Ligi Mistrzów. We wcześniejszych meczach stołeczna ekipa najpierw wygrała z Haasrode Leuven, a później po tie-breaku uległa Montpellier.

 

Włoski team pokonał do zera Montpellier i Haasrode Leuven. By nie stać się jego trzecią ofiarą, siatkarze Projektu muszą uważać na ataki Aleksandra Nikołowa oraz Mattii Bottolo.
 

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

