Perugia notuje imponującą serię 17 zwycięstw z rzędu i to na różnych płaszczyznach: w SuperLedze, Lidze Mistrzów oraz Klubowych Mistrzostwach Świata. Ostatni raz zespół Kamila Semeniuka porażkę poniósł 23 listopada w starciu włoskiej ekstraklasy z Itasem Trentino (1:3).

Przy takich liczbach siedem wygranych z rzędu ekipy z Berlina nie robi już takiego wrażenia. Nie można jednak umniejszać niemieckiej drużynie. Wszak wygrała ona już 15 meczów niemieckiej Bundesligi.

Obie drużyny wygrały swoje dotychczasowe mecze w tegorocznej edycji LM.

Relacja live i wynik na żywo meczu Sir Sicoma Monini Perugia - Berlin Recycling Volleys na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:30.

KP, Polsat Sport