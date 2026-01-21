Mecz Polki przerwany. Trzeba było opuścić kort

Polka w pierwszej rundzie imprezy w Australii wygrała ze Słowenką Veroniką Erjavec. Fręch w całym spotkaniu oddała rywalce zaledwie dwa gemy (6:1, 6:1). Po godzinie i trzech minutach zameldowała się w drugiej rundzie.

W niej poprzeczka poszła w górę. Fręch wpadła bowiem na Jasmine Paolini. Włoszka to obecnie ósma rakieta świata.

Paolini dobrze rozpoczęła mecz, wychodząc na prowadzenie 4:1 w pierwszym secie. Wtedy jednak spotkanie zostało zatrzymane. Powodem były intensywne opady deszczy, które nadciągnęły nad Melbourne.

Organizatorzy natychmiast podjęli decyzję o wycofaniu zawodniczek z kortu. Gra zostanie wznowiona, kiedy pozwolą na to warunki atmosferyczne.