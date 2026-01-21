Nie żyje legendarny piłkarz. Zagrał prawie 400 meczów w Evertonie

Dla pochodzącego z Liverpoolu zawodnika Everton był jedynym klubem w karierze. Od dziecka chodził na mecze tego zespołu, a później został przyjęty do drużyny. Grał na pozycji prawego obrońcy.

W barwach klubu Wright rozegrał 374 mecze. Zadebiutował w 1964 roku jako niespełna 20-latek. Dwa lata później zdobył Puchar Anglii. W 1970 roku wywalczył mistrzostwo kraju.

O śmierci legendarnego zawodnika poinformowano w mediach społecznościowych Evertonu.

"Tommy Wright, jeden z najlepszych obrońców, jaki kiedykolwiek grał na Goodison Park, zmarł w wieku 81 lat. O tytuł najlepszego obrońcy w historii Evertonu toczy się zacięta rywalizacja, ale nie ma wątpliwości, że Tommy zawsze był jednym z pretendentów do tego tytułu. Był bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy Evertonu. W 2016 roku został członkiem Everton Giants. W nagranej wcześniej prezentacji legenda The Blues otrzymała nagrodę z rąk swojego byłego kolegi z drużyny i kolegi z Giants, Joe Royle'a" - napisano w komunikacie.

Wright grał również w reprezentacji Anglii. Zanotował w niej 11 występów. Karierę piłkarską zakończył z powodu poważnej kontuzji, mając 29 lat.

KP, Polsat Sport