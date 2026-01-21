Nie żyje legendarny piłkarz. Zagrał prawie 400 meczów w Evertonie

Piłka nożna

Tragiczne informacje napłynęły z Wysp Brytyjskich. Nie żyje były piłkarz, Tommy Wright. Obrońca był legendą Evertonu, w którego barwach rozegrał aż 374 mecze. Zmarł w wieku 81 lat.

Płonąca znicz na cmentarzu nocą
fot. PAP
Zmarł Tommy Wright, legenda Evertonu

Dla pochodzącego z Liverpoolu zawodnika Everton był jedynym klubem w karierze. Od dziecka chodził na mecze tego zespołu, a później został przyjęty do drużyny. Grał na pozycji prawego obrońcy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje znany sportowiec. Słynął z wielkich mięśni

 

W barwach klubu Wright rozegrał 374 mecze. Zadebiutował w 1964 roku jako niespełna 20-latek. Dwa lata później zdobył Puchar Anglii. W 1970 roku wywalczył mistrzostwo kraju.

 

O śmierci legendarnego zawodnika poinformowano w mediach społecznościowych Evertonu.

 

"Tommy Wright, jeden z najlepszych obrońców, jaki kiedykolwiek grał na Goodison Park, zmarł w wieku 81 lat. O tytuł najlepszego obrońcy w historii Evertonu toczy się zacięta rywalizacja, ale nie ma wątpliwości, że Tommy zawsze był jednym z pretendentów do tego tytułu. Był bez wątpienia jednym z najlepszych piłkarzy Evertonu. W 2016 roku został członkiem Everton Giants. W nagranej wcześniej prezentacji legenda The Blues otrzymała nagrodę z rąk swojego byłego kolegi z drużyny i kolegi z Giants, Joe Royle'a" - napisano w komunikacie. 

 

Wright grał również w reprezentacji Anglii. Zanotował w niej 11 występów. Karierę piłkarską zakończył z powodu poważnej kontuzji, mając 29 lat.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
ANGLIAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Noah - Legia Warszawa. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 