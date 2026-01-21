Nowość podczas zimowych igrzysk olimpijskich. Właśnie to zapowiedzieli

Jednoczesne zapalenie dwóch zniczy olimpijskich w Mediolanie w regionie Lombardia i w Cortinie d'Ampezzo w Wenecji Euganejskiej będzie, jak zaznaczono, symbolizować te wyjątkowe igrzyska, określane jako „rozproszone” ze względu na bardzo duży obszar na północy Włoch, na jakim się odbędą.

Oba te symbole igrzysk zostaną umieszczone w dwóch symbolicznych miejscach: w Mediolanie przy Łuku Pokoju (Arco della Pace), a w Cortinie d’Ampezzo na centralnym Piazza Dibona.

Projekt znicza inspirowany jest geniuszem Leonarda da Vinci, który przez jakiś czas mieszkał i pracował w Mediolanie.

Konstrukcja charakteryzuje się zmienną geometrią, a cały system mechaniczny składa się z 1440 elementów oraz 244 połączeń. Projekt nawiązuje do Węzłów geniusza renesansu, czyli geometrycznych splotów, symbolizujących harmonię między naturą a ludzkim kunsztem.

"To hołd dla Leonarda da Vinci i jego związków z Mediolanem, miastem-symbolem kreatywności i innowacji" - podkreśliła włoska agencja informacyjna Agi.

Elementy znicza olimpijskiego 2026 są wykonane z aluminium lotniczego, jednego z najbardziej wytrzymałych i lekkich materiałów. Całość to dynamiczna struktura, które otwiera się i zamyka. Jak wyjaśniono, odzwierciedla to ciągłość czasu oraz naturalny rytm dnia i nocy. Zaprojektowano znicze tak, by się rozszerzały i ponownie zamykały odsłaniając i zarazem chroniąc niczym szkatułka cenny ogień olimpijski.

Znicze zapłoną 6 lutego po 63 dniach wędrówki ognia olimpijskiego po całych Włoszech na trasie liczącej łącznie 12 tysięcy kilometrów. Jest na niej 60 miast i wszystkich 110 prowincji kraju.

Organizatorzy igrzysk zapowiedzieli, że od 7 lutego znicz przy mediolańskim Łuku Pokoju będzie centrum wyjątkowego codziennego wydarzenia. Jego pokaz potrwa od trzech do pięciu minut i będzie odbywał się o każdej pełnej godzinie od 17.00 do 23.00.

Ten nadzwyczajny rytuał będzie powtarzany każdego dnia do zgaszenia znicza olimpijskiego podczas ceremonii zamknięcia igrzysk 22 lutego.

Następnie znicze będą płonąć podczas paralimpiady od 6 do 15 marca.

