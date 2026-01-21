Oficjalnie! Gwiazda światowej siatkówki we włoskim gigancie do 2029 roku

Gabriela Braga Guimaraes, znana jako Gabi (rocznik 1994) to jedna z największych gwiazd światowej siatkówki w ostatnich latach. Po sukcesach na krajowych parkietach, zdecydowała się na transfer do Europy. Przez pięć lat reprezentowała barwy klubu VakifBank Stambuł (2019-24). Z tą drużyną m.in. dwukrotnie wygrała Ligę Mistrzyń (2022, 2023), raz Klubowe Mistrzostwa Świata (2021), dwukrotnie mistrzostwo Turcji (2021, 2022), a do tego dołożyła trzy triumfy w krajowym Pucharze i dwa w Superpucharze.

W 2024 roku doszło do hitowego transferu Gabi do Imoco Volley Conegliano. W pierwszym sezonie wywalczyła z tą drużyną wszystkie możliwe trofea - wygrała mistrzostwo Włoch, Puchar i Superpuchar Italii, Ligę Mistrzów i Klubowe Mistrzostwa Świata. Obecny sezon Imoco Volley rozpoczęło nieco gorzej, przegrywając rywalizację o Superpuchar, a z KMŚ wróciło "zaledwie" ze srebrem.

Jak się okazało, Gabi zostanie w Imoco Volley na kolejne trzy sezony. Kontrakt z siatkarką przedłużono do zakończenia rozgrywek 2028/29.

– Tutaj jest idealne środowisko dla mnie, topowa drużyna, najlepsze zawodniczki na świecie i spokojne życie – skomentowała to wydarzenie siatkarka.