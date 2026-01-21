Olimpijska reprezentacja Polski powiększyła się. Jest nowa kwalifikacja

- Kamila ma prawo startu także w sztafecie mieszanej. O tym zadecydują już trenerzy - przekazał szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

ZOBACZ TAKŻE: Islandia ogłosiła kadrę na ZIO. Oto nazwiska

Dzięki tej kwalifikacji ekipa polskich łyżwiarzy z toru długiego i krótkiego powiększyła się do 14 sportowców. Więcej wystawi tylko Polski Związek Narciarski, który 21 imiennych nominacji zatwierdzi w czwartek na posiedzeniu zarządu.

Prezes PZN Adam Małysz podczas spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreślił, że federacja czeka na decyzję w sprawie relokacji dla polskiej alpejki. Nie chciał jednak podać nazwiska.

Na zamknięcie systemu zgłoszeń cały czas czekają również w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Jest szansa, że konkursie drużynowym wystąpi para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza. To powinno się wyjaśnić około 24-25 stycznia.