Olimpijska reprezentacja Polski powiększyła się. Jest nowa kwalifikacja

Olimpijska reprezentacja Polski, która wystąpi w igrzyskach Mediolan-Cortina d'Ampezzo, powiększyła się do 59 sportowców. Z relokacji miejsce na 1500 m w short tracku otrzymała Kamila Sellier. Najwięcej zawodników - 21- wyśle Polski Związek Narciarski.

Portret łyżwiarki szybkiej na krótkim torze w kasku i okularach ochronnych.
fot. PAP
- Kamila ma prawo startu także w sztafecie mieszanej. O tym zadecydują już trenerzy - przekazał szef misji olimpijskiej Konrad Niedźwiedzki.

 

Dzięki tej kwalifikacji ekipa polskich łyżwiarzy z toru długiego i krótkiego powiększyła się do 14 sportowców. Więcej wystawi tylko Polski Związek Narciarski, który 21 imiennych nominacji zatwierdzi w czwartek na posiedzeniu zarządu.

 

Prezes PZN Adam Małysz podczas spotkania w Ministerstwie Sportu i Turystyki podkreślił, że federacja czeka na decyzję w sprawie relokacji dla polskiej alpejki. Nie chciał jednak podać nazwiska.

 

Na zamknięcie systemu zgłoszeń cały czas czekają również w Polskim Związku Łyżwiarstwa Figurowego. Jest szansa, że konkursie drużynowym wystąpi para taneczna Sofia Dowhal i Wiktor Kulesza. To powinno się wyjaśnić około 24-25 stycznia.

