Papszun zakazał tego piłkarzom Legii. Było weto

Jak się okazuje, piłkarzom Legii został ograniczony dostęp do telefonów. - 15-20 minut po śniadaniu zawodnicy muszą schować telefony do szafki - powiedział Szymczyk w rozmowie z Redakcją Infor.

- Chodziło o to, żeby zespół się komunikował, żeby była interakcja - kontynuował.

Piłkarze nie byli jednak przekonani do nowych reguł. - Na początku narzekali - trudno było się przyzwyczaić, bo każdy patrzył w telefon, a teraz ze sobą rozmawiają, co jest dla nich z korzyścią - wyjaśnił Szymczyk.

Legia Warszawa rozegra ostatnie spotkanie podczas zgrupowania w Mijas w czwartek, kiedy zmierzy się ze Spartą Praga. Następnego dnia piłkarze Marka Papszuna wrócą za to do Polski.

Tydzień później (1 lutego) czeka ich mecz na inaugurację drugiej części sezonu w ekstraklasie przeciwko Koronie Kielce. Na ten moment nie wiadomo, czy będą mogli wystąpić w nim m.in. Paweł Wszołek, czy Steve Kapuadi, którzy zmagają się z problemami zdrowotnymi.