Już wszystko jasne! Poznaliśmy pary półfinałowe Pucharu Polski siatkarek. Kiedy turniej Final Four?

Poznaliśmy wszystkie drużyny, które zagrają w półfinale Tauron Pucharu Polski siatkarek. Kto wywalczył awans i zagra w Final Four? Kiedy i gdzie zostanie rozegrany turniej finałowy Pucharu Polski w siatkówce kobiet?

Drużyna siatkarek świętuje zwycięstwo, wznosząc ręce i trzymając puchar, na tle różowego banera z napisem Tauron Pucharu Polski.
fot. Piotr Sumara/PLS
Elbląg ponownie będzie gospodarzem Final Four Tauron Pucharu Polski siatkarek. W 2025 roku trofeum wywalczył DevelopRes Rzeszów.

Trzy mecze 1/4 finału Pucharu Polski siatkarek rozegrano 3 stycznia. W starciu pierwszoligowców Netland MKS Kalisz pokonał KSG Warszawa 3:0. BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała wygrał z UNI Opole 3:1, a DevelopRes Rzeszów, również po czterosetowej konfrontacji wyeliminował drużynę Sokół & Hagric Mogilno.

 

Ostatni z ćwierćfinałów zaplanowano na 21 stycznia. Grono uczestników turnieju finałowego uzupełnił zwycięzca meczu PGE Budowlani Łódź - Lotto Chemik Police. Lepsze okazały się w nim siatkarki z Łodzi, które zwyciężyły we własnej hali 3:1. Pewnie wygrały dwa pierwsze sety (25:16, 25:17), w trzecim dały dojść do głosu przeciwniczkom, ulegając 20:25, ale w trzecim znów dominowały i wygrana 25:15 przypieczętowała ich awans do czołowej czwórki. Najwięcej punktów dla zwyciężczyń zdobyła Maja Storck (19), a dla policzanek - Natalia Mędrzyk (18).

 

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego. Po raz drugi z rzędu gospodarzem Final Four będzie Elbląg. Poprzednią edycję wygrał DevelopRes Rzeszów, pokonując w finale ŁKS Commercecon Łódź 3:0.

 

Wyniki ćwierćfinałów Pucharu Polski siatkarek 2026:

 

2026-01-03: Netland MKS Kalisz – KSG Warszawa 3:0 (25:20, 25:20, 25:22)
2026-01-03: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – UNI Opole 3:1 (25:19, 20:25, 25:13, 25:23)
2026-01-03: DevelopRes Rzeszów – Sokół & Hagric Mogilno 3:1 (20:25, 25:16, 27:25, 25:10)
2026-01-21: PGE Budowlani Łódź – Lotto Chemik Police 3:1 (25:16, 25:17, 20:25, 25:15).

 

Pary półfinałowe Pucharu Polski siatkarek 2026:

 

2026-02-07: DevelopRes Rzeszów – PGE Budowlani Łódź
2026-02-07: BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała – Netland MKS Kalisz

