PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova. Wynik meczu. Kto wygrał? Liga Mistrzów siatkarzy

Warszawianie, którzy mają za sobą w ostatnich dniach kilka ciężkich spotkań, m.in. dwie porażki z Asseco Resovią Rzeszów 0:3 i przegraną 2:3 z francuskim Montpellier HSC VB w drugiej kolejce LM, nie mieli chwili na odpoczynek. Już w środę czeka ich bowiem najtrudniejszy z grupowych rywali w najwyższych rangą europejskich rozgrywkach - Cucine Lube Civitanova.

ZOBACZ TAKŻE: Znakomita passa siatkarek przerwana. Przegrały po 27 zwycięstwach z rzędu

Włoski zespół jest niepokonany w tej edycji LM i do tej pory nie stracił seta. Drużyna, której liderami są gwiazdy ubiegłorocznych mistrzostw świata Bułgar Aleksander Nikołow i Włoch Mattia Bottolo, nie radzi sobie jednak najlepiej w rodzimej lidze. Na swoim koncie ma siedem porażek na 17 meczów, a do Warszawy przyjedzie po przegranej z Sir Sicoma Monini Perugia 1:3.

PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Cucine Lube Civitanova poznamy w środę 21 stycznia. O tym, kto wygrał mecz Asseco Resovia - Sporting, poinformujemy tuż po jego zakończeniu.

Polsat Sport