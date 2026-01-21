Plebiscyt Tygodnika "Piłka Nożna". Poznaliśmy ostatnich nominowanych

ODKRYCIE ROKU

1. SŁAWOMIR ABRAMOWICZ (JAGIELLONIA BIAŁYSTOK)

2. OSKAR PIETUSZEWSKI (JAGIELLONIA BIAŁYSTOK)

3. JAN ZIÓŁKOWSKI (LEGIA WARSZAWA / AS ROMA)

TRENER ROKU

1. JERZY BRZĘCZEK (REPREZENTACJA POLSKI DO LAT 21)

2. MARIUSZ MISIURA (WISŁA PŁOCK)

3. ADRIAN SIEMIENIEC (JAGIELLONIA BIAŁYSTOK)

PIŁKARZ ROKU

1. MATTY CASH (ASTON VILLA)

2. JAKUB KAMIŃSKI (VFL WOLFSBURG / 1. FC KOELN)

3. ROBERT LEWANDOWSKI (FC BARCELONA)

Historia plebiscytu "Piłki Nożnej" sięga lat 70., kiedy to wyłaniano laureatów w trzech kategoriach: Piłkarz Roku, Trener Roku i Odkrycie Roku. Z czasem dołączano nowe wyróżnienia.

W 2001 roku wprowadzono kategorię Drużyna Roku, w 2004 roku Ligowiec Roku, a w 2007 roku Powrót Roku oraz Człowiek Roku (tę kategorię przemianowano później na Osobowość Roku).

W 2008 roku po raz pierwszy wybrano Pierwszoligowca Roku, a w 2016 roku pojawiła się kategoria Piłkarka Roku.

Transmisja gali Tygodnika "Piłka Nożna" 2026 na sportowych antenach Polsatu. Gala odbędzie się w sobotę 24 stycznia.

Polsat Sport