Pomnik Cristiano Ronaldo stanął w płomieniach! Skandaliczny akt wandalizmu

Portugalski sportowiec jest żywą legenda piłki nożnej. Uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, został doceniony również przez lokalną społeczność. W 2014 roku na placu o imieniu zawodnika stanął również jego pomnik.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje legendarny piłkarz. Zagrał prawie 400 meczów w Evertonie

Niestety, nie każdy szanuje zasłużonego Portugalczyka oraz starania włodarzy. 20 stycznia jeden z użytkowników Instagrama opublikował na swoim profilu wideo, na którym widać, jak podpala podobiznę piłkarza i zaczyna przy niej tańczyć. Jak wynika z opisu dodanego przez autora, zdarzenie ma związek z jego wiarą.

Bandyta nie został złapany, ale jest poszukiwany przez miejscową policję. Na razie nie wiadomo, czy pomnik uległ zniszczeniu, jednak faktem jest, że palił się tylko chwilę.

Ronaldo występuje w reprezentacji Portugalii od 2003 r. Wraz z nią sięgnął po największe trofea w jej historii – mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy, odpowiednio w 2016 i 2004 roku, a także wygrał dwie edycje Ligi Narodów, w 2019 i 2025 roku.

Pięciokrotny laureat Złotej Piłki, tytułu dla najlepszego piłkarza globu, w dalszym ciągu bije rekordy pod względem goli zdobywanych w reprezentacji Portugalii. Ronaldo ma ich już na koncie 143, wyprzedzając Lionela Messiego. Argentyńczyk zdobył ich dotychczas 114.

Występujący w saudyjskim Al-Nassr Portugalczyk rozpoczynał swoją karierę w dorosłej piłce w Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu.

KP, Polsat Sport