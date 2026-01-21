Pomnik Cristiano Ronaldo stanął w płomieniach! Skandaliczny akt wandalizmu
Do wielkiego skandalu doszło na Maderze, rodzinnej wyspie Cristiano Ronaldo. Młody wandal podpalił pomnik legendarnego piłkarza, a później zaczął wokół niego tańczyć. Film z tego zdarzenia opublikował w mediach społecznościowych.
- Wandal podpalił podobiznę Cristiano Ronaldo
- Policja poszukuje mężczyzny odpowiedzialnego za ten incydent
- Ronaldo jest rekordzistą w reprezentacji Portugalii, zdobywając z nią mistrzostwo Europy i Ligi Narodów
- Pięciokrotny laureat Złotej Piłki nadal bije rekordy bramek w reprezentacji
- Portugalski gwiazdor występował w Sportingu Lizbona, Manchesterze United, Realu Madryt i Juventusie
- Obecnie gra w saudyjskim klubie Al-Nassr
Portugalski sportowiec jest żywą legenda piłki nożnej. Uważany za jednego z najwybitniejszych piłkarzy w historii, został doceniony również przez lokalną społeczność. W 2014 roku na placu o imieniu zawodnika stanął również jego pomnik.
Niestety, nie każdy szanuje zasłużonego Portugalczyka oraz starania włodarzy. 20 stycznia jeden z użytkowników Instagrama opublikował na swoim profilu wideo, na którym widać, jak podpala podobiznę piłkarza i zaczyna przy niej tańczyć. Jak wynika z opisu dodanego przez autora, zdarzenie ma związek z jego wiarą.
Bandyta nie został złapany, ale jest poszukiwany przez miejscową policję. Na razie nie wiadomo, czy pomnik uległ zniszczeniu, jednak faktem jest, że palił się tylko chwilę.
Ronaldo występuje w reprezentacji Portugalii od 2003 r. Wraz z nią sięgnął po największe trofea w jej historii – mistrzostwo i wicemistrzostwo Europy, odpowiednio w 2016 i 2004 roku, a także wygrał dwie edycje Ligi Narodów, w 2019 i 2025 roku.
Pięciokrotny laureat Złotej Piłki, tytułu dla najlepszego piłkarza globu, w dalszym ciągu bije rekordy pod względem goli zdobywanych w reprezentacji Portugalii. Ronaldo ma ich już na koncie 143, wyprzedzając Lionela Messiego. Argentyńczyk zdobył ich dotychczas 114.
Występujący w saudyjskim Al-Nassr Portugalczyk rozpoczynał swoją karierę w dorosłej piłce w Sportingu Lizbona. Później bronił barw Manchesteru United, Realu Madryt i Juventusu.Przejdź na Polsatsport.pl