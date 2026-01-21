Puchar Challenge: Conqueridor Walencja - Politechnika Częstochowa. Relacja live i wynik na żywo
Conqueridor Walencja kontra Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa to spotkanie 1/8 finału Pucharu Challenge. Kto je wygra? Relacja live i wynik na żywo meczu Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl.
Siatkarze popularnego "Norwida" nie radzą sobie w tym sezonie najlepiej - i to delikatnie rzecz ujmując. Z zaledwie trzema zwycięstwami i aż 12 porażkami plasują się na ostatnim miejsce w PlusLidze.
Ekipa z Walencji radzi sobie zdecydowanie lepiej. Z dorobkiem 21 punktów, na które złożyły się siedem wygranych i sześć przegranych, zajmuje piąte miejsce w hiszpańskiej najwyższej klasie rozgrywkowej.
Relacja live i wynik na żywo meczu Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.