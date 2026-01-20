Norwid, oprócz Vero Volley Milano czy Dukli Liberec, może być jednym z faworytów do zwycięstwa w całym turnieju. By tak się jednak stało, Częstochowianie muszą zwyciężyć w dwumeczu z piątym zespołem hiszpańskiej ekstraklasy, Conqueridorem Walencja.

By dostać się do tego etapu Pucharu Challenge, siatkarze spod Jasnej Góry dwukrotnie pokonali OK i-Vent Maribor. Oba mecze zakończyły się zwycięstwem Norwida 3:1.

Hiszpańska drużyna musiała się bardziej natrudzić. W 1/16 finału rywalizowała z węgierskim Fino Kaposvar. Pierwszy mecz na Węgrzech zakończył się zwycięstwem gospodarzy 3:2, natomiast w rewanżu Walencja wygrała 3:0 i awansowała do kolejnej rundy.

Transmisja meczu Conqueridor Walencja - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa w środę w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 18:55.

KP, PAP