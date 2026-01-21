Puchar Polski siatkarek: PGE Budowlani Łódź - Lotto Chemik Police. Relacja live i wynik na żywo

Turniej finałowy Tauron Pucharu Polski siatkarek z udziałem czterech najlepszych drużyn zostanie rozegrany w dniach 7-8 lutego w Elblągu. Netland MKS Kalisz, BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała oraz broniący trofeum DevelopRes Rzeszów już wywalczyły awans.

O ostatnie miejsce w turnieju finałowym walczą Łodzianki i Policzanki. Chemik w walce o najlepszą "ósemkę" bez trudu poradził sobie z ekipą SMS-u PZPS-u Szczyrk, z którą wygrał 3:0. "Budowlane" z kolei po niezwykle pasjonującym boju ograły 3:2 ŁKS Commercecon Łódź.

Relacja live i wynik na żywo meczu PGE Budowlani Łódź - Lotto Chemik Police na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:00.

KP, Polsat Sport