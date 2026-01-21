Sabalenka nieuchwytna w Australii!

Julian CieślakTenis

Liderka rankingu WTA - Białorusinka Aryna Sabalenka - awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Rozstawiona z "1" tenisistka pokonała 6:3, 6:1 niżej notowaną Chinkę Zhuoxuan Bai.

Aryna Sabalenka podczas meczu tenisowego, trzymająca rakietę i okazująca radość po zdobyciu punktu.
fot. PAP/EPA
Aryna Sabalenka

Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowej listy, w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open mierzyła się z 702. w zestawieniu WTA Chinką Zhuoxuan Bai. Ta wraca do rywalizacji po problemach zdrowotnych. W Melbourne wystartowała dzięki zamrożonemu rankingowi.

 

ZOBACZ TAKŻE: Polka słabsza od Ukrainki! Pięć meczów i koniec przygody w Australian Open


Pierwsze fragmenty spotkania przebiegały pod dyktando Sabalenki, która szybko objęła prowadzenie 5:0 z dwoma przełamaniami. Następnie Białorusinka obniżyła swój poziom, a do głosu doszła Bai, która najpierw zanotowała premierowego gema przy własnym serwisie, a potem odrobiła jednego breaka.


W ósmym gemie Sabalenka miała aż cztery piłki setowe przy podaniu Chinki. Bai oddaliła jednak zagrożenie. Inaczej było już, gdy akcje rozpoczynała Białorusinka. Ta ostatecznie zakończyła pierwszą partię przy siódmej okazji, triumfując 6:3.


Druga odsłona zmagań rozpoczęła się podobnie, jak poprzednia. Sabalenka momentalnie odskoczyła na 4:0, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę. Rozstawiona z "1" zawodniczka pewnie dokończyła dzieła, zwyciężając 6:1 i meldując się w trzeciej fazie Australian Open.


Aryna Sabalenka - Zhuoxuan Bai 6:3, 6:1

Przejdź na Polsatsport.pl
AOAO 2026ARYNA SABALENKAAUSTRALIAN OPENAUSTRALIAN OPEN 2026TENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOURZHUOXUAN BAI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Kawa/Zieliński - Siegemund/Zverev. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 