Sabalenka nieuchwytna w Australii!

Białorusinka Aryna Sabalenka, liderka światowej listy, w drugiej rundzie wielkoszlemowego Australian Open mierzyła się z 702. w zestawieniu WTA Chinką Zhuoxuan Bai. Ta wraca do rywalizacji po problemach zdrowotnych. W Melbourne wystartowała dzięki zamrożonemu rankingowi.

ZOBACZ TAKŻE: Polka słabsza od Ukrainki! Pięć meczów i koniec przygody w Australian Open



Pierwsze fragmenty spotkania przebiegały pod dyktando Sabalenki, która szybko objęła prowadzenie 5:0 z dwoma przełamaniami. Następnie Białorusinka obniżyła swój poziom, a do głosu doszła Bai, która najpierw zanotowała premierowego gema przy własnym serwisie, a potem odrobiła jednego breaka.



W ósmym gemie Sabalenka miała aż cztery piłki setowe przy podaniu Chinki. Bai oddaliła jednak zagrożenie. Inaczej było już, gdy akcje rozpoczynała Białorusinka. Ta ostatecznie zakończyła pierwszą partię przy siódmej okazji, triumfując 6:3.



Druga odsłona zmagań rozpoczęła się podobnie, jak poprzednia. Sabalenka momentalnie odskoczyła na 4:0, dwukrotnie przełamując przeciwniczkę. Rozstawiona z "1" zawodniczka pewnie dokończyła dzieła, zwyciężając 6:1 i meldując się w trzeciej fazie Australian Open.



Aryna Sabalenka - Zhuoxuan Bai 6:3, 6:1