Siatkarka rozstała się z polskim klubem! Rozegrała tylko dwa mecze

Valeria Flores (rocznik 2003) gra na pozycji przyjmującej. W swej dotychczasowej karierze reprezentowała barwy portorykańskich klubów Atenienses de Manati (2022-24) oraz Mets de Guaynabo (2024-25). Miała doświadczenie zarówno w siatkówce halowej, jak i w plażowej, a także sukcesy z młodzieżową reprezentacją swego kraju. W sierpniu została oficjalnie ogłoszona nową zawodniczką #VolleyWrocław.

Zobacz także: Polska siatkarka wznowiła karierę! W ostatnich latach walczyła z kontuzją

W barwach wrocławskiego klubu rozegrała zaledwie dwa ligowe spotkania. Zadebiutowała 24 października w meczu z ITA Tools Stalą Mielec (2:3), w którym zdobyła siedem punktów. Później zagrała jeszcze 2 listopada w wyjazdowym spotkaniu z BKS Bostkik ZGO Bielsko-Biała (2:3), w którym wywalczyła jeden punkt.

#VolleyWrocław poinformował, że umowa z Valerią Flores została rozwiązana za porozumieniem stron. Siatkarka dokończy sezon w zespole Criollas de Caguas z Portoryko.

Kilka dni wcześniej wrocławski klub ogłosił transfer nowej przyjmującej. Została nią Łotyszka Anija Jurdza (rocznik 1999), która trafiła do Tauron Ligi z Dinamo Zagrzeb.