Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen odpadły w pierwszej rundzie debla wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. W środę przegrały z reprezentującymi Australię Darią Kasatkiną i Ariną Rodionovą 6:1, 4:6, 4:6.

Tenisistka uderza piłkę rakietą podczas meczu.
Szybki koniec przygody Polki w Australian Open. Porażka w pierwszej rundzie

Piter i Tjen przyjechały na AO prosto po triumfie w turnieju w Hobart. Pierwszy set sugerował, że nadal są w formie, ale później lepsze okazały się rywalki.

 

We wtorek do drugiej rundy kobiecego debla awansowała Magda Linette, której partneruje Japonka Shuko Aoyama.

 

Daria Kasatkina/Arina Rodionova - Katarzyna Piter/Janice Tjen 1:6, 6:4, 6:4

