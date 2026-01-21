Szybki koniec przygody Polki w Australian Open. Porażka w pierwszej rundzie

Piter i Tjen przyjechały na AO prosto po triumfie w turnieju w Hobart. Pierwszy set sugerował, że nadal są w formie, ale później lepsze okazały się rywalki.

We wtorek do drugiej rundy kobiecego debla awansowała Magda Linette, której partneruje Japonka Shuko Aoyama.

Daria Kasatkina/Arina Rodionova - Katarzyna Piter/Janice Tjen 1:6, 6:4, 6:4