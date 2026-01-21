Szybki koniec przygody Polki w Australian Open. Porażka w pierwszej rundzie
Katarzyna Piter i indonezyjska tenisistka Janice Tjen odpadły w pierwszej rundzie debla wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. W środę przegrały z reprezentującymi Australię Darią Kasatkiną i Ariną Rodionovą 6:1, 4:6, 4:6.
Piter i Tjen przyjechały na AO prosto po triumfie w turnieju w Hobart. Pierwszy set sugerował, że nadal są w formie, ale później lepsze okazały się rywalki.
We wtorek do drugiej rundy kobiecego debla awansowała Magda Linette, której partneruje Japonka Shuko Aoyama.
Daria Kasatkina/Arina Rodionova - Katarzyna Piter/Janice Tjen 1:6, 6:4, 6:4
