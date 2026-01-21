Tak Włosi piszą o Zielińskim. "Nie zdołał"

Drużyna Christiana Chivu miała przed sobą trudne zadanie, gdyż na San Siro przyjechał Arsenal Londyn. Podopieczni Mikela Artety dotychczas wygrali wszystkie spotkania i pewnie przewodzili w tabeli LM. Nie inaczej było we wtorkowym spotkaniu. Arsenal nie dał szans Interowi i pokonał włoską drużynę 3:1 po dwóch golach Gabriela Jesusa i trafieniu VIktora Gyokeresa. Dla Interu trafił Petar Sucić.

Tradycyjnie w pierwszym składzie Interu mecz rozpoczął Piotr Zieliński. Polski pomocnik poza kilkoma precyzyjnymi zagraniami nie odmienił losów spotkania. Został zmieniony w 82. minucie przez Andy’ego Dioufa. Włoskie media zauważyły starania Polaka i podsumowały jego występ przeciwko Arsenalowi.

TuttoMercatoWeb wystawił Zielińskiemu ocenę 6,5 w dziesięciostopniowej skali: "Nie wpadł w panikę w gąszczu rywali, jakiego rzadko widuje się w środku pola, i zawsze szukał odważniejszych zagrań" - napisał portal. Dziennikarze dodali, że Polak był przytłoczony intensywnym tempem spotkania, ale mimo tego jego występ został oceniony pozytywnie.

W podobnym tonie wypowiedzieli się eksperci serwisu leggo.it. "Cierpiał przez szybkość i intensywność gry Anglików, a jego postawa na boisku była momentami zbyt powolna i pozbawiona dynamiki" - uzasadniono ocenę 5,5 dla Zielińskiego.

Ilnerazzurro.it zauważył niezłą grę Zielińskiego w środku pola i to, że był realnym wsparciem dla defensywy drużyny Christiana Chivu. 31-latek otrzymał ocenę 6,5.

"Pomocnik Interu nie zdołał tym razem zaznaczyć swojej obecności na boisku tak, jak przyzwyczaił do tego kibiców w innych spotkaniach" - tak brzmiała ocena ocena sport.virgilio.it. Reprezentant Polski dostał ocenę 5,5.

Inter Mediolan po porażce z Arsenalem zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli i walczy o bezpośredni awans do 1/8 finału LM. Następny mecz w europejskich pucharach drużyna Christiana Chivu rozegra na wyjeździe z Borussią Dortmund. Będzie to ostatnia kolejka fazy ligowej Ligi Mistrzów.

JZ, Polsat Sport