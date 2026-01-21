Tomasz Dylak nowym head coachem reprezentacji seniorskich kobiet i mężczyzn

Zmiana wpisuje się w nową, długofalową koncepcję rozwoju polskiego boksu olimpijskiego, opartą na jednym, spójnym systemie szkoleniowym obejmującym wszystkie grupy wiekowe.

Zarząd Polskiego Związku Bokserskiego podkreśla, że decyzja o zmianie na stanowisku trenera kadry seniorów mężczyzn nie jest oceną pracy Grzegorza Proksy, lecz wynika z przyjęcia nowego kierunku rozwoju sportowego.



– Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Grzegorzowi Proksie za jego ciężką pracę i pełne zaangażowanie. To bardzo dobry szkoleniowiec, który wniósł istotny wkład w funkcjonowanie kadry narodowej seniorów. Nasza decyzja wynika wyłącznie z nowej wizji rozwoju polskiego boksu. Nowy model szkoleniowy zakłada, że Tomasz Dylak będzie nadzorował zarówno kadrę seniorek, jak i seniorów, a także koordynował proces szkolenia we wszystkich grupach wiekowych. W kadrze żeńskiej system ten funkcjonuje od kilku lat i przyniósł wymierne efekty sportowe, w tym stabilną pozycję Polek w europejskiej i światowej czołówce. Nowy model – z powodzeniem funkcjonujący m.in. w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii – zakłada centralne zarządzanie procesem szkoleniowym, ciągłość pracy oraz płynne przechodzenie zawodników pomiędzy kategoriami wiekowymi – podkreśla Prezes Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorz Nowaczek.



– Wdrażamy w polskim boksie zupełnie nowy model szkolenia. Jedna spójna wizja, jeden head coach i jasna struktura pracy. Doświadczenie Tomasza Dylaka oraz efekty jego wieloletniej pracy z kadrą żeńską dają nam przekonanie, że to rozwiązanie przyniesie sukcesy również w rywalizacji mężczyzn – mówi Wiceprezes ds. Wyszkolenia PZB Krzysztof Sadłoń.



Nowy trener główny obu kadr seniorskich podkreśla, że kluczowe będzie zachowanie ciągłości pracy oraz konsekwentna realizacja długoterminowego planu szkoleniowego.



– To ogromne wyzwanie i duża odpowiedzialność, ale jestem gotowy na ten etap. Chcemy zbudować jeden spójny system szkolenia dla całego polskiego boksu i konsekwentnie go realizować w perspektywie najbliższych lat. Naszym celem jest stworzenie środowiska, które pozwoli zawodnikom rozwijać się długofalowo i realnie przygotuje ich do rywalizacji o medale na najważniejszych imprezach międzynarodowych, w tym na igrzyskach olimpijskich. Dziękuję bardzo Prezesowi Polskiego Związku Bokserskiego Grzegorzowi Nowaczkowi oraz całemu Zarządowi za okazane zaufanie – dodaje Tomasz Dylak.



Zmiany personalne w strukturze szkoleniowej Polskiego Związku Bokserskiego otwierają nowy etap w funkcjonowaniu reprezentacji narodowych. Połączenie kadr seniorskich kobiet i mężczyzn pod nadzorem jednego head coacha ma zapewnić spójność szkolenia, efektywniejsze zarządzanie zasobami oraz długofalowe przygotowanie zawodników do cyklu olimpijskiego Los Angeles 2028. Zarząd PZB podkreśla, że decyzja ta została podjęta jednogłośnie i stanowi element konsekwentnie realizowanej strategii odbudowy silnej pozycji polskiego boksu olimpijskiego na arenie międzynarodowej.

Informacja prasowa