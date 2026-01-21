Nie żyje były piłkarz Realu Madryt i FC Barcelona. Sięgał po tytuły mistrzowskie

Francuzki piłkarz w przeszłości grywał na pozycji pomocnika. W 1962 roku został zawodnikiem Realu Madryt, dla którego w ciągu trzech lat rozegrał 92 mecze i zdobył trzy tytuły mistrzowskie. W 1965 roku został piłkarzem FC Barcelony. Tam również przez trzy lata rozegrał 125 spotkań, w których zdobył pięć bramek. Z "Dumą Katalonii" świętował triumf w Pucharze Miast Targowych i Pucharze Króla.

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazdor Barcelony wypada z gry! Wielka szansa dla Lewandowskiego

Po sezonie 1967/1968 odszedł do Burgos FC, w którym zakończył karierę. Następnie wrócił do Barcelony jako trener. W sezonie 1978/79 został szkoleniowcem pierwszej drużyny, jednak na wskutek słabych wyników zwolniono go przed końcem sezonu.

Zarówno Barcelona, jak i Real pożegnały swojego zawodnika w mediach społecznościowych. Podkreślono wkład jaki Mueller włożył w rozwój obu ekip.

Lucien Mueller odszedł 20 stycznia 2026 roku. Miał 91 lat.

JZ, Polsat Sport