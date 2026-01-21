Trzy sety i koniec. Alcaraz już wie, co czeka go dalej
Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał w środę Niemca Yannicka Hanfmanna 7:6 (7-4), 6:3, 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i 44 minuty.
Trzy sety i koniec. Alcaraz już wie, co czeka go dalej
Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. W AO nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału.
Jego kolejnym rywalem będzie w piątek rozstawiony z numerem 32. Francuz Corentin Moutet.Przejdź na Polsatsport.pl
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu