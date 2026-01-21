Trzy sety i koniec. Alcaraz już wie, co czeka go dalej

Tenis

Hiszpan Carlos Alcaraz awansował do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open w Melbourne. Lider rankingu tenisistów pokonał w środę Niemca Yannicka Hanfmanna 7:6 (7-4), 6:3, 6:2. Spotkanie trwało dwie godziny i 44 minuty.

Carlos Alcaraz, tenisista, podczas meczu, trzyma rakietę tenisową.
fot. AFP
Trzy sety i koniec. Alcaraz już wie, co czeka go dalej

Alcaraz ma na koncie sześć wielkoszlemowych tytułów - po dwa w Wimbledonie, French Open i US Open. W AO nigdy jednak nie przebrnął ćwierćfinału.

 

Jego kolejnym rywalem będzie w piątek rozstawiony z numerem 32. Francuz Corentin Moutet. 

Przejdź na Polsatsport.pl
AUSTRALIAN OPENTENIS
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek - Eva Lys. Skrót meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 