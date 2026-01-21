Wandal aresztowany! To on podpalił pomnik Cristiano Ronaldo

Na Maderze wandal podpalił znajdujący się tam pomnik Cristiano Ronaldo. Lokalna policja poinformowała, że sprawca został zidentyfikowany i aresztowany.

Pomnik Cristiano Ronaldo płonie, obok stoi mężczyzna.
fot. Instagram Zaino Tcc Filipe/PAP
Wandal zatrzymany po podpaleniu pomnika Cristiano Ronaldo na Maderze

Do całego zajścia doszło we wtorek 20 stycznia. Na Instagramie opublikowane zostało nagranie, na którym wandal podpala pomnik Cristiano Ronaldo, znajdujący się przy wejściu do muzeum gwiazdora na Maderze - rodzinnej wyspie reprezentanta Portugalii. 

 

"To ostatnie ostrzeżenie od Boga" - przekazał w opisie nagrania podpalacz.

 

Oczywiście materiał wideo wzbudził spore emocje w mediach społecznościowych. Na całą sytuację zareagowała lokalna policja, która w środę 21 stycznia poinformowała o złapaniu sprawcy. 

 

"Zidentyfikowano i schwytano obywatela odpowiedzialnego za podpalenie pomnika Cristiano Ronaldo znajdującego się obok muzeum "CR7" w Funchal" - napisano.

 

Czekamy na dalsze informacje dotyczące tego incydentu - czym kierował się wandal i jaka spotka go kara?

