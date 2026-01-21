Wandal aresztowany! To on podpalił pomnik Cristiano Ronaldo
Na Maderze wandal podpalił znajdujący się tam pomnik Cristiano Ronaldo. Lokalna policja poinformowała, że sprawca został zidentyfikowany i aresztowany.
Do całego zajścia doszło we wtorek 20 stycznia. Na Instagramie opublikowane zostało nagranie, na którym wandal podpala pomnik Cristiano Ronaldo, znajdujący się przy wejściu do muzeum gwiazdora na Maderze - rodzinnej wyspie reprezentanta Portugalii.
"To ostatnie ostrzeżenie od Boga" - przekazał w opisie nagrania podpalacz.
ZOBACZ TAKŻE: Gol Lewandowskiego w derbach Barcelony. Polak doceniony przez hiszpańskie media
Oczywiście materiał wideo wzbudził spore emocje w mediach społecznościowych. Na całą sytuację zareagowała lokalna policja, która w środę 21 stycznia poinformowała o złapaniu sprawcy.
"Zidentyfikowano i schwytano obywatela odpowiedzialnego za podpalenie pomnika Cristiano Ronaldo znajdującego się obok muzeum "CR7" w Funchal" - napisano.
Czekamy na dalsze informacje dotyczące tego incydentu - czym kierował się wandal i jaka spotka go kara?Przejdź na Polsatsport.pl