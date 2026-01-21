Wsparł ich w kryzysie, a teraz odchodzi z PlusLigi. Siatkarz pożegnał się ze Skrą

Krzysiek trenował w ekipie wielokrotnego mistrza Polski od sierpnia 2025 roku. Początkowo miał tylko wspomóc bełchatowian w przygotowaniach do sezonu, bowiem rolę atakujących w zespole mieli pełnić Alan Souza i Arkadiusz Żakieta. W wyniku kontuzji pierwszego z nich włodarze Skry i Krzysiek zdecydowali się podpisać kontrakt.

W wyniku dobrej gry i przedłużającej się absencji Alana, umowa zawodnika została przedłużona najpierw do końca grudnia, a później - końca marca. Jak się okazuje, kolejnego etapu tej historii już nie będzie.

"Pożegnania nadszedł czas... Bartosz Krzysiek opuszcza szeregi PGE GiEK Skry Bełchatów. Atakujący, który dołączył do naszego zespołu przed sezonem 2025/2026, będzie już kontynuował swoją karierę poza granicami naszego kraju. Początkowo Bartek założył żółto-czarną koszulkę, aby pomóc drużynie w treningach w okresie przygotowawczym podczas nieobecności Alana Souzy. Rehabilitacja Brazylijczyka, ale przede wszystkim świetna postawa Bartka na boisku, spowodowały, że atakujący zadebiutował w #TeamSkra również w PlusLidze.



Bartek wystąpił w rozgrywkach w 14 spotkaniach, zdobywając dla żółto-czarnych 31 punktów, a jego skuteczność w ataku wyniosła 52%. W meczu z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle został wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika spotkania. Teraz czas na nowe wyzwanie!

Bartku, Ty nasz strażaku ! Dziękujemy za wszystko i życzymy powodzenia" - napisano na profilu PGE GiEK Skry Bełchatów.

35-latek to bardzo doświadczony zawodnik. W trwającej ponad 15 lat karierze reprezentował aż 12 klubów, w tym siedem polskich: Ślepsk Suwałki, AZS Olsztyn, Effector Kielce, Łuczniczkę Bydgoszcz, AZS Częstochowę, GKS Katowice i Stal AZS PWSZ Nysa. Na razie nie wiadomo, jaki będzie kolejny przystanek w jego karierze.

KP, Polsat Sport