Za trzy punkty! Zwycięstwo siatkarzy Jastrzębskiego Węgla w Finlandii

W premierowej partii jedynie na początku gospodarze dotrzymywali kroku jastrzębianom (8:9). W środkowej części seta podopieczni trenera Andrzeja Kowala odjechali rywalom (10:15, 12:20). Wygrali bardzo pewnie, mimo ośmiu błędów w polu serwisowym. W ostatniej akcji Michał Gierżot zablokował atak rywali (16:25).

Druga odsłona była zdecydowanie bardziej wyrównana (8:8, 13:13). Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla wygrali kilka akcji z rzędu (16:19), ale przeciwnicy złapali kontakt, gdy asa posłał Antti Ropponen (19:20). Końcówka dla jastrzębian, a ostatni punkt dała im przestrzelona zagrywka rywali (22:25).

Początek trzeciego seta dość zaskakujący - cztery akcje wygrali goście (0:4), ale pięć kolejnych - Akaa Volley (5:4). Od tego momentu ekipa z Finlandii uzyskała przewagę, którą później jeszcze powiększyła (18:12). W końcówce gospodarze prowadzili 22:17, a ekipa z Jastrzębia-Zdroju ruszyła w pogoń. Goście złapali kontakt po punktowym bloku (23:22), a następnie wyrównali, doprowadzając do gry na przewagi (24:24). Dwie ostatnie akcje padły jednak łupem mistrzów Finlandii, którzy rozstrzygnęli seta blokiem (26:24).

Początek czwartej partii był wyrównany (7:7), a później przewagę uzyskali jastrzębianie (7:11, 10:14). Gospodarze nie zamierzali składać broni i zmniejszyli straty (16:17). Goście opanowali jednak sytuację, wykorzystali błędy rywali i znów odskoczyli (18:23), a w ostatniej akcji zatrzymali rywali blokiem (18:25).

Najwięcej punktów: Antti Ropponen (17), Sakari Makinen (16) - Akaa; Michał Gierżot (19), Miran Kujundzić (17), Anton Brehme (14), Łukasz Kaczmarek (12) - JSW. Jastrzębianie byli skuteczniejsi w ataku (39%-50%) i lepiej punktowali blokiem (10-14). MVP: Michał Gierżot (17/29 = 59% skuteczności w ataku + 2 bloki; 37% pozytywnego przyjęcia).

Akaa Volley - JSW Jastrzębski Węgiel 1:3 (16:25, 22:25, 26:24, 18:25)

Akaa Volley: Antti Taponen, Antti Ropponen, Sakari Makinen, Lauri Ahvenjarvi, Ville Kuukasjarvi, Oskari Sarajarvi – Kandai Goto (libero) oraz Kasper Vesanen, Matias Tihumaki, Leevi Vaananen. Trener: Jani Niskakangas.

Jastrzębski Węgiel: Benjamin Toniutti, Miran Kujundzić, Jordan Zaleszczyk, Łukasz Kaczmarek, Michał Gierżot, Anton Brehme – Maksymilian Granieczny (libero) oraz Adam Lorenc, Mateusz Kufka, Jakub Jurczyk (libero). Trener: Andrzej Kowal.