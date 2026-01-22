Australian Open: Karolina Muchova - Magda Linette. Relacja live i wynik na żywo

Linette udanie rozpoczęła zmagania w Australian Open. Już w pierwszym meczu sprawiła niespodziankę i pokonała wyżej rozstawioną Emmę Navarro 3:6, 6:3, 6:3. W następnej rundzie poradziła sobie jeszcze lepiej i pokonała Ann Li 6:3, 6:3. Nasza zawodniczka zapewne chciałaby powtórzyć sukces sprzed trzech lat, kiedy doszła w AO aż do półfinału, w którym przegrała z późniejszą triumfatorką Aryną Sabalenką.

Rywalką Polki w trzeciej rundzie będzie Karolina Muchova. Czeszka miała bardzo udany 2023 rok, kiedy awansowała do półfinału US Open oraz finału Roland Garros, w którym poległa z Igą Świątek. Od tamtej pory spisuje się jednak poniżej oczekiwań. Podczas trwającego AO wyeliminowała z turnieju Jaqueline Cristian oraz Alycię Parks.

Zbliżający się mecz będzie piątym w karierze między obiema zawodniczkami. Jak dotąd zdecydowanie lepszy bilans ma Czeszka, która wygrała trzy ostatnie starcia. Nasza tenisistka zwyciężyła z kolei tylko raz - w 2019 roku podczas zawodów w Nowym Jorku.



Relacja live i wynik na żywo meczu Karolina Muchova - Magda Linette na Polsatsport.pl.