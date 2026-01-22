Bójka na meczu siatkówki! Wszystko na oczach polskiej siatkarki

Paweł WyrobekSiatkówka

W meczu 2. ligi tureckiej pomiędzy Manisą a Endo Karsiyaka emocji nie brakowało nie tylko na parkiecie. Te poniosły również zgromadzonych na trybunach fanów, którzy rozpętali awanturę. Szczęśliwie sytuacja nie wpłynęła na przebieg spotkania.

Zbliżenie na dłoń siatkarki unoszącej piłkę do zagrywki, w tle widoczna fragment trybun z kibicami podczas zamieszek.
fot. PAP/X.com/VolleyNews
Zamieszki na trybunach podczas meczu siatkarki Aleksandry Rasińskiej

Do zdarzenia doszło podczas meczu rozgrywanego na zapleczu tureckiej ekstraklasy pomiędzy Manisą Büyükşehir Belediyespor Kulübü, w barwach której od tego sezonu występuje Polka, Aleksandra Rasińska, a drużyną Endo Karisyaka. W pewnym momencie kibice obu drużyn rzucili się na siebie i doszło do zamieszek.

 

 

Na szczęście mecz mógł być kontynuowany, a zespół, w którym występuje Rasińska, wygrał to spotkanie 3:2.


Wydawało się, że gospodynie, prowadząc 2:0, gładko sięgną po zwycięstwo bez straty seta, ale drużyna Endo Karisyaka doprowadziła do tie-breaka. W nim Manisa okazała się być lepsza, wygrywając 15:12. Zespół Polki zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli, ale traci do lidera 3 punkty, mając rozegrane dwa spotkania mniej od bezpośredniego rywala.

