Bójka na meczu siatkówki! Wszystko na oczach polskiej siatkarki

Do zdarzenia doszło podczas meczu rozgrywanego na zapleczu tureckiej ekstraklasy pomiędzy Manisą Büyükşehir Belediyespor Kulübü, w barwach której od tego sezonu występuje Polka, Aleksandra Rasińska, a drużyną Endo Karisyaka. W pewnym momencie kibice obu drużyn rzucili się na siebie i doszło do zamieszek.

Na szczęście mecz mógł być kontynuowany, a zespół, w którym występuje Rasińska, wygrał to spotkanie 3:2.



Wydawało się, że gospodynie, prowadząc 2:0, gładko sięgną po zwycięstwo bez straty seta, ale drużyna Endo Karisyaka doprowadziła do tie-breaka. W nim Manisa okazała się być lepsza, wygrywając 15:12. Zespół Polki zajmuje obecnie 2. miejsce w tabeli, ale traci do lidera 3 punkty, mając rozegrane dwa spotkania mniej od bezpośredniego rywala.