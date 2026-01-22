Dwie godziny do meczu, a tu takie wieści! Chodzi o hit Ligi Mistrzów z udziałem polskiego klubu

Siatkarski klub Galatasaray Stambuł wydał ważny komunikat przed meczem Ligi Mistrzów z Bogdanką LUK Lublin. Jak się okazało, w spotkaniu może nie zagrać atakujący tureckiej ekipy, Jean Patry.

Dwóch siatkarzy w złotych medalach i koszulkach drużyny świętuje z pucharem.
fot. PAP
Dwóch siatkarzy Galatasaray świętuje z pucharem po wygranym meczu

Jak ogłosiła "Galata", kapitan zespołu, rozgrywający Arslan Eksi oraz atakujący Jean Patry cierpią na "ciężkie zakażenia wirusowe". W związku z tym ich występ w starciu z Bogdanką stoi pod sporym znakiem zapytania.

 

Absencja Francuza byłaby bez wątpienia ogromnym osłabieniem tureckiego klubu. 29-latek występuje w barwach tej ekipy od 2024 roku. Wcześniej grał między innymi w barwach JSW Jastrzębskiego Węgla w PlusLidze, sięgając po końcowy triumf w polskiej ekstraklasie w sezonie 2023/2024.

 

Patry to dwukrotny mistrz olimpijski z reprezentacją Francji - z 2020 i 2024 roku.

 

Transmisja meczu Galatasaray Stambuł - Bogdanka LUK Lublin w czwartek w Polsacie Sport 1 oraz online w Polsat Box Go. Początek o godzinie 17.45.

BS, Polsat Sport
